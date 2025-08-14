Putin praises Trump efforts to end Ukraine war ahead of Friday summit in Alaska ट्रंप को नोबेल के लिए पुतिन का भी आ गया सपोर्ट! बोले- वो युद्ध रुकवाने के लिए बहुत कुछ कर रहे, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Putin praises Trump efforts to end Ukraine war ahead of Friday summit in Alaska

ट्रंप को नोबेल के लिए पुतिन का भी आ गया सपोर्ट! बोले- वो युद्ध रुकवाने के लिए बहुत कुछ कर रहे

शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेता यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ट्रंप और पुतिन मिलें तो उनके हितों को ध्यान में रखा जाए।

Jagriti Kumari एपी, लंदनThu, 14 Aug 2025 11:19 PM
share Share
Follow Us on
ट्रंप को नोबेल के लिए पुतिन का भी आ गया सपोर्ट! बोले- वो युद्ध रुकवाने के लिए बहुत कुछ कर रहे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाले बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। इस दौरान पुतिन ने अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते की संभावना भी जताई है।

पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों नेता अलास्का में शुक्रवार को होने वाली अमेरिका-रूस शिखर बैठक की तैयारी कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन को लेकर शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ को हुई बैठक के बाद, पुतिन ने क्रेमलिन द्वारा जारी एक शॉर्ट वीडियो में कहा कि ट्रंप प्रशासन दुश्मनी को समाप्त करने के लिए काफी सक्रिय और ईमानदार प्रयास कर रहा था, और ऐसे समझौते पर पहुंचने की कोशिश में है जो सभी संबंधित पक्षों के हित में हों।

ये भी पढ़ें:डोनाल्ड ट्रंप का दावा- भारत पर टैरिफ लगाया इसीलिए मीटिंग के लिए माने पुतिन

पुतिन ने यह भी सुझाव दिया कि परमाणु हथियार नियंत्रण पर अमेरिका के साथ एक समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच, यूरोप में और पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेता यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ट्रंप और पुतिन मिलें तो उनके हितों को ध्यान में रखा जाए। इस कड़ी में गुरुवार को जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर से मुलाकात की है।

ट्रंप की चेतावनी

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन ने इस बैठक के दौरान युद्ध खत्म करने पर सहमति नहीं जताई तो रूस को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप से इसे लेकर सवाल पूछे गए। यह पूछे जाने पर कि क्या इसका मतलब नये प्रतिबंध या टैरिफ लगाना है तो ट्रंप ने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है लेकिन इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे।

Ukraine Russia War America Donald Trump अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।