ट्रंप को नोबेल के लिए पुतिन का भी आ गया सपोर्ट! बोले- वो युद्ध रुकवाने के लिए बहुत कुछ कर रहे

शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेता यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ट्रंप और पुतिन मिलें तो उनके हितों को ध्यान में रखा जाए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाले बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। इस दौरान पुतिन ने अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते की संभावना भी जताई है।

पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों नेता अलास्का में शुक्रवार को होने वाली अमेरिका-रूस शिखर बैठक की तैयारी कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन को लेकर शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ को हुई बैठक के बाद, पुतिन ने क्रेमलिन द्वारा जारी एक शॉर्ट वीडियो में कहा कि ट्रंप प्रशासन दुश्मनी को समाप्त करने के लिए काफी सक्रिय और ईमानदार प्रयास कर रहा था, और ऐसे समझौते पर पहुंचने की कोशिश में है जो सभी संबंधित पक्षों के हित में हों।

पुतिन ने यह भी सुझाव दिया कि परमाणु हथियार नियंत्रण पर अमेरिका के साथ एक समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच, यूरोप में और पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेता यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ट्रंप और पुतिन मिलें तो उनके हितों को ध्यान में रखा जाए। इस कड़ी में गुरुवार को जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर से मुलाकात की है।