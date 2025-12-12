पुतिन ने खुलकर किया वेनेजुएला का समर्थन, युद्ध पर उतारू ट्रंप; तेल टैंकर की जब्ती से बढ़ी टेंशन
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने एक तेल टैंकर जब्त किया। यह घटनाक्रम कैरिबियन में तनाव को बढ़ा रहा है, जहां युद्ध की आशंका जताई जा रही है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ फोन पर बातचीत में देश की संप्रभुता और नीतियों का खुला समर्थन जताया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तट से एक बड़े तेल टैंकर को जब्त करने का ऐलान किया है। इस घटना ने कैरिबियन क्षेत्र में तनाव को नई हवा दे दी है, जहां अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है और विशेषज्ञ युद्ध की आशंका जता रहे हैं।
पुतिन ने बृहस्पतिवार को वेनेजुएला के लोगों के प्रति ऐसे समय में एकजुटता व्यक्त की, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि पुतिन ने फोन पर मादुरो से बात की और बढ़ते बाहरी दबाव के बीच राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा करने की उनकी नीति का समर्थन दोहराया।
यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। यह मादुरो पर दबाव बढ़ाने की ट्रंप प्रशासन की नयी रणनीति मानी जा रही है। अमेरिका में मादुरो पर मादक आतंकवाद फैलाने के आरोप भी लगाए गए हैं। बृहस्पतिवार को अमेरिकी संसद के समक्ष अपने बयान में होमलैंड सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने टैंकर जब्ती को क्षेत्र में मादक पदार्थ विरोधी अभियान से जोड़ा। अमेरिका ने दशकों में पहली बार इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी इतनी बड़ी संख्या में बढ़ाई है और कथित तौर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली नौकाओं पर घातक हमले किए हैं।
मादुरो का कहना है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का असली उद्देश्य उन्हें सत्ता से हटाना है। वेनेजुएला की सरकार ने टैंकर जब्ती को खुली लूट और अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती बताया। वेनेजुएला सरकार ने कहा कि पुतिन ने मादुरो को स्पष्ट रूप से अपना समर्थन दोहराया और बताया कि मॉस्को और काराकास के बीच सीधा संवाद हमेशा खुला रहेगा। रूस ने आश्वासन दिया कि वह वेनेजुएला का उसके संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और लातिन अमेरिका में शांति की रक्षा के संघर्ष में साथ देता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की तरह मादुरो ने भी रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं।
