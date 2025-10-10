ट्रंप ने शांति के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन... US राष्ट्रपति को नोबेल न मिलने पर पुतिन की दो टूक

ट्रंप को इस बार नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ट्रंप ने शांति के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह तय करना उनका काम नहीं है कि वह इस सम्मान के लिए योग्य हैं या नहीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया सामने आई है। पुतिन ने दो टूक कहा कि ट्रंप ने शांति के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह तय करना उनका काम नहीं है कि वह नोबेल शांति पुरस्कार के लिए योग्य हैं या नहीं। इजरायल-गाजा युद्धविराम का उदाहरण देते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, ''उन्होंने (ट्रंप) शांति के लिए बहुत कुछ किया।'' पुतिन ने ट्रंप की गाजा शांति योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर यह सफल होती है, तो यह एक ऐतिहासिक घटना से कम नहीं होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की थी।

वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने शुक्रवार को देश में तानाशाही के खिलाफ लड़ाई के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार जोर देने के बावजूद कि वे इसके हकदार हैं, उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला। 58 वर्षीय औद्योगिक इंजीनियर मचाडो को वेनेज़ुएला की अदालतों ने 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने और इस तरह 2013 से सत्ता में रहे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को चुनौती देने से रोक दिया था। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने की व्हाइट हाउस ने आलोचना की। उसने कहा कि नोबेल कमेटी ने शांति से ज्यादा राजनीति को महत्व दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करना, युद्ध समाप्त करना और लोगों की जान बचाना जारी रखेंगे। नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वे शांति से ज्यादा राजनीति को महत्व देते हैं।"