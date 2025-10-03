भारत पर तेल के लिए दबाव बनाना बंद करे US, मोदी कभी नहीं सहेंगे अपमान; पुतिन का ट्रंप को संदेश

रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध जारी रहने के लिए यूरोप को जिम्मेदार ठहराया और ब्रिक्स व अरब देशों के साथ-साथ उत्तर कोरिया और बेलारूस का शांति प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि वह भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने का दबाव नहीं बनाए, क्योंकि भारत कभी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेगा। ब्लैक सी के रिसॉर्ट शहर सोची में आयोजित वलदाई डिस्कशन ग्रुप में पुतिन ने कहा, “भारत जैसा देश अपने नेतृत्व के फैसलों पर करीब से नजर रखता है और कभी किसी के सामने अपमानजनक स्थिति स्वीकार नहीं करेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं। वह स्वयं भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे।”

पुतिन ने साफ कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप, भारत और चीन से अपील की थी कि वे यूक्रेन युद्ध को कमजोर करने के लिए रूसी तेल खरीद बंद करें।

रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर रूस की ऊर्जा आपूर्ति में कटौती हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरे संकट में जाएगी और कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ व्यापार और भुगतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान ब्रिक्स मंच या अन्य चैनलों के जरिये किया जा सकता है।

पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “सभी नाटो देश हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और अब इसे छिपा भी नहीं रहे। यूरोप में एक केंद्र बनाया गया है जो यूक्रेनी सेना की हर गतिविधि को समर्थन देता है, उन्हें खुफिया जानकारी, हथियार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।”

