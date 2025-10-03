Putin message to Trump US should stop pressuring India for oil Modi will never tolerate humiliation भारत पर तेल के लिए दबाव बनाना बंद करे US, मोदी कभी नहीं सहेंगे अपमान; पुतिन का ट्रंप को संदेश, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Putin message to Trump US should stop pressuring India for oil Modi will never tolerate humiliation

भारत पर तेल के लिए दबाव बनाना बंद करे US, मोदी कभी नहीं सहेंगे अपमान; पुतिन का ट्रंप को संदेश

रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध जारी रहने के लिए यूरोप को जिम्मेदार ठहराया और ब्रिक्स व अरब देशों के साथ-साथ उत्तर कोरिया और बेलारूस का शांति प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 05:20 AM
share Share
Follow Us on
भारत पर तेल के लिए दबाव बनाना बंद करे US, मोदी कभी नहीं सहेंगे अपमान; पुतिन का ट्रंप को संदेश

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि वह भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने का दबाव नहीं बनाए, क्योंकि भारत कभी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेगा। ब्लैक सी के रिसॉर्ट शहर सोची में आयोजित वलदाई डिस्कशन ग्रुप में पुतिन ने कहा, “भारत जैसा देश अपने नेतृत्व के फैसलों पर करीब से नजर रखता है और कभी किसी के सामने अपमानजनक स्थिति स्वीकार नहीं करेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं। वह स्वयं भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे।”

पुतिन ने साफ कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप, भारत और चीन से अपील की थी कि वे यूक्रेन युद्ध को कमजोर करने के लिए रूसी तेल खरीद बंद करें।

रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर रूस की ऊर्जा आपूर्ति में कटौती हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरे संकट में जाएगी और कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ व्यापार और भुगतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान ब्रिक्स मंच या अन्य चैनलों के जरिये किया जा सकता है।

पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “सभी नाटो देश हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और अब इसे छिपा भी नहीं रहे। यूरोप में एक केंद्र बनाया गया है जो यूक्रेनी सेना की हर गतिविधि को समर्थन देता है, उन्हें खुफिया जानकारी, हथियार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।”

रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध जारी रहने के लिए यूरोप को जिम्मेदार ठहराया और ब्रिक्स व अरब देशों के साथ-साथ उत्तर कोरिया और बेलारूस का शांति प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

अपने भाषण में पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना, यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता जैसे मुद्दों पर भी अपना पक्षा रखा।

Vladimir Putin Narendra Modi Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।