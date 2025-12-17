रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान, दिसंबर में ही तैनात होगी ओरेशनिक मिसाइल; अब क्या होगा?
रूस की नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली इस साल के अंत तक, यानी 2025 के अंतिम दिनों में, कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात हो जाएगी। इस दौरान पुतिन ने पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि रूस ने हमेशा राजनयिक समाधान को प्राथमिकता दी है…
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को रक्षा मंत्रालय की वार्षिक बोर्ड बैठक में देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रूस की नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली इस साल के अंत तक, यानी 2025 के अंतिम दिनों में, कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात हो जाएगी। इस दौरान पुतिन ने पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि रूस ने हमेशा राजनयिक समाधान को प्राथमिकता दी है, लेकिन जिन्होंने दबाव और बल की भाषा अपनाई, उन्होंने कई अवसर गंवा दिए।
उन्होंने तनाव बढ़ाने के प्रयासों को गैर-जिम्मेदाराना बताया। साथ ही, उन्होंने ब्यूरेवेस्तनिक और पोसीडॉन जैसी अन्य रणनीतिक प्रणालियों की प्रगति पर जोर दिया, जो आने वाले दशकों तक रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। पुतिन ने कहा कि रूस ने विरोधाभासों और संघर्षों के राजनयिक समाधान की तलाश में हरसंभव कोशिश की, जब तक सफलता की न्यूनतम उम्मीद भी बाकी रही। जो लोग यह मानते थे कि रूस से बल प्रयोग की भाषा में बात की जा सकती है, वे इन चूके हुए अवसरों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
रूस की व्यापक सुरक्षा नीति के संदर्भ में इस स्थिति को रखते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण बैठक का उपयोग देश की सैन्य क्षमताओं में हुई प्रगति को उजागर करने के लिए किया। बैठक में उन्होंने घोषणा की कि रूस द्वारा विकसित नई मध्यम दूरी की ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली इस वर्ष के अंत तक युद्ध ड्यूटी पर तैनात हो जाएगी और इसे दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा बताया।
ओरेशनिक मिसाइल के अलावा, उन्होंने अन्य रणनीतिक प्रणालियों का भी उल्लेख किया, जिनमें ब्यूरेवेस्तनिक (असीमित दूरी वाली क्रूज मिसाइल) और पोसीडॉन (पानी के नीचे संचालित ड्रोन) शामिल हैं। दोनों ही कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टरों से संचालित हैं और इस वर्ष इनमें महत्वपूर्ण विकास चरण हासिल किए गए हैं। पुतिन ने कहा कि हम इन प्रणालियों पर काम जारी रखेंगे, इनमें सुधार और परिष्करण करते रहेंगे, लेकिन ये प्रणालियां हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं।
