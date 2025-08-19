Putin EXCLUSIVE offer leaked Donald Trump hot mic moment on Russia plan for Ukraine पुतिन का 'EXCLUSIVE' ऑफर लीक, ट्रंप ने पूरी दुनिया को सुना दिया रूस का प्लान; आप भी सुनिए, International Hindi News - Hindustan
पुतिन का 'EXCLUSIVE' ऑफर लीक, ट्रंप ने पूरी दुनिया को सुना दिया रूस का प्लान; आप भी सुनिए

ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक समझौता करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वह मेरे लिए एक समझौता करना चाहते हैं...

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनTue, 19 Aug 2025 11:01 AM
सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के बीच रूस-यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद खुलासा हुआ कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की एक शांति शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हैं। उम्मीदें तब और बढ़ गईं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वाइट हाउस में यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं के साथ 'बहुत अच्छी' बैठक के बाद, उन्होंने रूसी समकक्ष पुतिन से फोन पर बात की। बैठक के बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखा कि रूस-यूक्रेन शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत उत्साहित हैं। इस बीच, ट्रंप ने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया, जिससे पुतिन की योजना दुनिया के सामने उजागर हो गई।

वह एक सौदा करना चाहता है

ट्रंप ने कीव के लिए सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए वाइट हाउस में एक गोपनीय बहुपक्षीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन और नाटो महासचिव मार्क रूट सहित सात यूरोपीय नेता शामिल हुए।

बैठक से पहले एक हॉट माइक ने ट्रंप को मैक्रॉन से यह कहते हुए रिकॉर्ड कर लिया कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति एक सौदा करना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वह (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन) एक समझौता करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वह मेरे लिए एक समझौता करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं?

जेलेंस्की पुतिन से मिलने के लिए तैयार

जेलेंस्की ने वाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से पुष्टि की कि वह अपने कट्टर शत्रु पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं। वहीं, मॉस्को में क्रेमलिन के एक सहयोगी ने कहा कि पुतिन यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत के 'विचार' के लिए खुले हैं। बता दें कि 15 अगस्त को पुतिन के साथ ट्रंप की शिखर वार्ता में कोई युद्धविराम नहीं हो सका।

