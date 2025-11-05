Hindustan Hindi News
रूस बना रहा आवाज से 3 गुना तेज 'क्रूज मिसाइलों का बाप', पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा?

Wed, 5 Nov 2025 04:49 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में हाल ही में अपने सबसे घातक सामरिक हथियारों का परीक्षण करके वैश्विक स्तर पर सनसनी फैला दी है। इनमें असीमित दूरी तय करने वाली परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइल 'बुरेवेस्तनिक' और परमाणु सुनामी पैदा करने में सक्षम पनडुब्बी ड्रोन 'पोसाइडन' प्रमुख हैं। अब पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने अगली पीढ़ी की परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइलों का विकास शुरू कर दिया है।

न्यूज एजेंसी TASS के अनुसार, क्रेमलिन में हथियार डेवलपर्स के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए पुतिन ने बताया कि ये नई मिसाइलें ध्वनि की गति से तीन गुना तेज होंगी, और भविष्य में ये हाइपरसोनिक क्षमता वाली होंगी। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सभी योजनाएं ( हथियार प्रणालियों का विकास हो या रूसी सेना व नौसेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना) पूरी गति से लागू हो रही हैं। पुतिन ने आगे कहा कि 'अवंगार्ड' सामरिक मिसाइल प्रणाली अब युद्ध ड्यूटी के लिए तैनात हो चुकी है।

TASS के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस ने 'ओरेश्निक' मध्यम दूरी वाली मिसाइल प्रणाली तैयार कर ली है, इसे ड्यूटी पर लगा दिया गया है और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों तथा पनडुब्बी-प्रक्षेपित मिसाइलों को उन्नत आयुधों से युक्त किया गया है। इस अवसर पर पुतिन ने 'बुरेवेस्तनिक' मिसाइल और 'पोसाइडन' मानवरहित पनडुब्बी के डेवलपर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि परमाणु हथियार रूस के लिए तथा समूची 21वीं सदी के लिए ऐतिहासिक महत्व रखते हैं।

अपने भाषण में पुतिन ने दावा किया कि 'बुरेवेस्तनिक' ने दुनिया की सभी ज्ञात मिसाइल प्रणालियों को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा, उन्होंने खुलासा किया कि 21 अक्टूबर को इस मिसाइल के परीक्षण वाले क्षेत्र में एक नाटो जहाज मौजूद था, लेकिन मॉस्को ने उसके संचालन में कोई बाधा नहीं डाली। 'बुरेवेस्तनिक' के अलावा, रूस ने हाल ही में 'पोसाइडन' ( एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी ड्रोन) का परीक्षण किया है। साथ ही, 'खाबरोवस्क' नामक नई परमाणु पनडुब्बी का जल प्रक्षेपण भी हुआ है, जो विशेष रूप से ऐसे हथियारों को तैनात करने के लिए तैयार की गई है।

