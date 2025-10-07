पुतिन ने नेतन्याहू को मिलाया फोन, ट्रंप के गाजा प्लान और ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हुई बात

रूसी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सोमवार को टेलीफोन पर बात हुई। अपने-अपने युद्धग्रस्त देशों की बागडोर संभाले बैठे इन नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान, सीरिया में शांति और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बात की। रूसी स्टेट मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने पुतिन को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी।

दोनों नेताओं के बीच में यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब इन दोनों देशों के युद्ध को रोकने के लिए पूरी दुनिया प्रयास कर रही है। गाजा में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए हमास और इजरायली वार्ताकारों के बीच में युद्धविराम को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। हमास और इजरायल दोनों ही पक्षों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सुझाए गए गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, अभी तक इस प्रस्ताव के तहत कुछ धरातल पर नहीं उतरा है, लेकिन तब भी पूरी दुनिया इससे उम्मीद लगाए बैठी है।