Putin calls Netanyahu discusses donald Trump Gaza plan and Iran पुतिन ने नेतन्याहू को मिलाया फोन, ट्रंप के गाजा प्लान और ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हुई बात, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Putin calls Netanyahu discusses donald Trump Gaza plan and Iran

पुतिन ने नेतन्याहू को मिलाया फोन, ट्रंप के गाजा प्लान और ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हुई बात

रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच में यह कॉल ऐसे समय में सामने आया है, जब पूरी दुनिया कि इनके युद्धों को खत्म करवाने में लगी हुई है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 12:31 AM
share Share
Follow Us on
पुतिन ने नेतन्याहू को मिलाया फोन, ट्रंप के गाजा प्लान और ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हुई बात

रूसी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सोमवार को टेलीफोन पर बात हुई। अपने-अपने युद्धग्रस्त देशों की बागडोर संभाले बैठे इन नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान, सीरिया में शांति और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बात की। रूसी स्टेट मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने पुतिन को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी।

दोनों नेताओं के बीच में यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब इन दोनों देशों के युद्ध को रोकने के लिए पूरी दुनिया प्रयास कर रही है। गाजा में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए हमास और इजरायली वार्ताकारों के बीच में युद्धविराम को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। हमास और इजरायल दोनों ही पक्षों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सुझाए गए गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, अभी तक इस प्रस्ताव के तहत कुछ धरातल पर नहीं उतरा है, लेकिन तब भी पूरी दुनिया इससे उम्मीद लगाए बैठी है।

अपडेट की जा रही है।

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas Benjamin Netanyahu Russia अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।