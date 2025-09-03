Putin and Xi jinping discuss organ transplants and immortality during china military parade Hot mic records पुतिन और जिनपिंग के हाथ लगा 150 साल तक जिंदा रहने का राज? चीन में रिकॉर्ड हो गई पूरी बातचीत, India News in Hindi - Hindustan
द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चीन ने भव्य परेड का आयोजन किया था। इस दौरान चीनी सेना ने पहली बार परेड में अपने कुछ सबसे उन्नत सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया है।

Jagriti Kumari रॉयटर्सWed, 3 Sep 2025 09:39 PM
जब अमेरिका के दो बड़े दुश्मन देशों के मुखिया मिलेंगे तो उनके बीच आखिर बातचीत क्या होगी? हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब चीन द्वारा आयोजित भव्य परेड समारोह में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचे, तब पूरी दुनिया के मन में ऐसे में सवाल उठ रहे होंगे। अब इससे जुड़ी कुछ हैरतअंगेज जानकारियां सामने आई हैं। पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक से पहले दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे।

यह वाकया तब तब हुआ पुतिन और जिनपिंग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। दोनों परेड समारोह की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब एक हॉट माइक पर उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। इस दौरान दोनों अंग प्रत्यारोपण और इंसान के 150 साल से ज्यादा जिंदा रहने जैसे विषयों पर चर्चा कर रहे थे। जब पुतिन और शी तियानमेन मंच की ओर बढ़े, तब पुतिन के अनुवादक को चीनी भाषा में यह कहते सुना गया, "बायोटेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है।"

'इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं'

ट्रांसलेटर ने आगे कहा, "मानव अंगों का प्रत्यारोपण आसान हो गया है। आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे, आप उतने ही युवा होते जाएंगे और यहां तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं।" इसके जवाब में कैमरे के बाहर मौजूद शी जिनपिंग को चीनी भाषा में यह कहते सुना जा सकता है, "कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं।" इस दौरान सामने मौजूद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मुस्कुराते नजर आए। हालांकि आगे की बातचीत रिकॉर्ड नहीं हो पाई।

पुतिन की चीन यात्रा

बता दें कि पुतिन रविवार को चीन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। वहीं सैन्य परेड समारोह में हिस्सा लेने के अलावा पुतिन और शी ने ऊर्जा से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, 20 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

