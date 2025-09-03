पुतिन और जिनपिंग के हाथ लगा 150 साल तक जिंदा रहने का राज? चीन में रिकॉर्ड हो गई पूरी बातचीत

द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चीन ने भव्य परेड का आयोजन किया था। इस दौरान चीनी सेना ने पहली बार परेड में अपने कुछ सबसे उन्नत सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया है।

जब अमेरिका के दो बड़े दुश्मन देशों के मुखिया मिलेंगे तो उनके बीच आखिर बातचीत क्या होगी? हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब चीन द्वारा आयोजित भव्य परेड समारोह में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचे, तब पूरी दुनिया के मन में ऐसे में सवाल उठ रहे होंगे। अब इससे जुड़ी कुछ हैरतअंगेज जानकारियां सामने आई हैं। पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक से पहले दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे।

यह वाकया तब तब हुआ पुतिन और जिनपिंग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। दोनों परेड समारोह की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब एक हॉट माइक पर उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। इस दौरान दोनों अंग प्रत्यारोपण और इंसान के 150 साल से ज्यादा जिंदा रहने जैसे विषयों पर चर्चा कर रहे थे। जब पुतिन और शी तियानमेन मंच की ओर बढ़े, तब पुतिन के अनुवादक को चीनी भाषा में यह कहते सुना गया, "बायोटेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है।"

'इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं' ट्रांसलेटर ने आगे कहा, "मानव अंगों का प्रत्यारोपण आसान हो गया है। आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे, आप उतने ही युवा होते जाएंगे और यहां तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं।" इसके जवाब में कैमरे के बाहर मौजूद शी जिनपिंग को चीनी भाषा में यह कहते सुना जा सकता है, "कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं।" इस दौरान सामने मौजूद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मुस्कुराते नजर आए। हालांकि आगे की बातचीत रिकॉर्ड नहीं हो पाई।