विदेश न्यूज़

इतना बड़ा ग्राहक कौन खोना चाहेगा, ट्रंप का दावा- भारत पर टैरिफ लगाया इसीलिए बैठक को माने पुतिन

डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेडियो चैनल के इंटरव्यू में कहा है कि रूस किसी भी हाल ही में अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक नहीं खोना चाहेगा और इसीलिए पुतिन ट्रंप के साथ बैठक के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत पर टैरिफ लगाने का असर जरूर हुआ है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 10:00 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यह बैठक शुक्रवार को होने वाली है, जिसे लेकर पुतिन और ट्रंप दोनों ही उत्साहित लग रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पुतिन ने इस बैठक के लिए संभवतः इसीलिए हामी भरी है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर मोटा टैरिफ लगा दिया है।

ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज़ रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में यह बातें कही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ ने पुतिन को उनसे मिलने के लिए प्रभावित किया होगा। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान कहा, “निश्चित रूप से, जब आप अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक खो सकते हैं और सबसे बड़े ग्राहक को भी खोने का डर है तो मुझे लगता है कि इसमें इसकी भूमिका जरूर होगी।”

ट्रंप ने लगाया 50 फीसदी टैरिफ

ट्रंप ने कथित तौर पर इस दौरान यह भी कहा है कि टैरिफ की वजह से ही वह भारत को रूस से तेल खरीदने से रोक पाए हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध में रूस की आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से बहुत अधिक व्यापार करता है और इसीलिए वह भारत पर जुर्माना लगा रहे हैं। हालांकि भारत ने अमेरिकी टैरिफ को अकारण और तर्कहीन बताया है।

ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक

इस बीच क्रेमलिन ने गुरुवार को बताया है कि ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक स्थानीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने मीडिया को बताया कि ट्रंप और पुतिन पहले सामने बैठकर एक बैठक करेंगे, उसके बाद दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक होगी। वहीं बाद में "वर्किंग ब्रेकफास्ट" पर बातचीत जारी रहेगी। इसके बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता होगी।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिले जेलेंस्की

इससे पहले ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर से मुलाकात की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गुरुवार को लंदन में जेलेंस्की का स्वागत किया। जेलेंस्की की ब्रिटेन की यह यात्रा बर्लिन में ट्रंप और कई यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठकों में भाग लेने के एक दिन बाद हो रही है। जेलेंस्की और यूरोपीय देशों ने आशंका जताई है कि अमेरिकी-रूस शिखर सम्मेलन उन्हें और उनके हितों को दरकिनार कर सकता है और कोई भी निष्कर्ष मॉस्को के पक्ष में जा सकता है जिससे यूक्रेन और यूरोप की भविष्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

