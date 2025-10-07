PTI leader kidnapped from busy road in Peshawar Pakistan case registered जबरन गाड़ी से बाहर खींचा फिर कार में ठूंस दिया... पाकिस्तान में पीटीआई नेता का अपहरण, International Hindi News - Hindustan
PTI leader kidnapped from busy road in Peshawar Pakistan case registered

जावेद की साथी हीरा बाबर की शिकायत पर मंगलवार को ईस्ट कैंटोनमेंट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता हीरा बाबर ने इस घटना को कानून-व्यवस्था की बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा कि ऐसी वारदातें शहर में पुलिस की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाती हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, पेशावरTue, 7 Oct 2025 02:26 PM
पाकिस्तान से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की सोशल मीडिया टीम की सदस्य सनम जावेद को अगवा कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ब्रॉड डेलाइट में इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया कि सोमवार की रात लगभग 10:40 बजे पेशावर के संवेदनशील रेड जोन क्षेत्र की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर पांच अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी रोकी, जबरन उन्हें बाहर खींचा, एक वाहन में धकेल दिया और मौके से भाग निकले।

जावेद की साथी हीरा बाबर की शिकायत पर मंगलवार को ईस्ट कैंटोनमेंट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता हीरा बाबर ने इस घटना को कानून-व्यवस्था की बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा कि ऐसी वारदातें शहर में पुलिस की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाती हैं। उन्होंने फौरन जांच शुरू करने और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की मांग की है।

पीटीआई के प्रवक्ता शेख वकास अकरम ने सोमवार रात ही इस हादसे का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि दो गाड़ियों ने जावेद की कार को घेरा, उनके सहयोगियों की मौजूदगी में उन्हें घसीटकर बाहर निकाला और जबरन अपनी कार में बंद कर ले गए। अकरम ने जावेद की तत्काल रिहाई की गुहार लगाई और इसे पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर चल रहे दमनकारी अभियान का हिस्सा करार दिया।

पीटीआई के वरिष्ठ नेता और समर्थक सोशल मीडिया पर खैबर पख्तूनख्वा की PTI सरकार से कड़े सवाल कर रहे हैं। अनेक लोगों ने मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि जावेद को सकुशल मुक्त कराया जा सके और अपराधियों को कड़ी सजा मिले। मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने घटना की गहन और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी।

