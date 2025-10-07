जबरन गाड़ी से बाहर खींचा फिर कार में ठूंस दिया... पाकिस्तान में पीटीआई नेता का अपहरण

जावेद की साथी हीरा बाबर की शिकायत पर मंगलवार को ईस्ट कैंटोनमेंट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता हीरा बाबर ने इस घटना को कानून-व्यवस्था की बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा कि ऐसी वारदातें शहर में पुलिस की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाती हैं।

पाकिस्तान से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की सोशल मीडिया टीम की सदस्य सनम जावेद को अगवा कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ब्रॉड डेलाइट में इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया कि सोमवार की रात लगभग 10:40 बजे पेशावर के संवेदनशील रेड जोन क्षेत्र की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर पांच अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी रोकी, जबरन उन्हें बाहर खींचा, एक वाहन में धकेल दिया और मौके से भाग निकले।

जावेद की साथी हीरा बाबर की शिकायत पर मंगलवार को ईस्ट कैंटोनमेंट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता हीरा बाबर ने इस घटना को कानून-व्यवस्था की बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा कि ऐसी वारदातें शहर में पुलिस की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाती हैं। उन्होंने फौरन जांच शुरू करने और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की मांग की है।

पीटीआई के प्रवक्ता शेख वकास अकरम ने सोमवार रात ही इस हादसे का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि दो गाड़ियों ने जावेद की कार को घेरा, उनके सहयोगियों की मौजूदगी में उन्हें घसीटकर बाहर निकाला और जबरन अपनी कार में बंद कर ले गए। अकरम ने जावेद की तत्काल रिहाई की गुहार लगाई और इसे पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर चल रहे दमनकारी अभियान का हिस्सा करार दिया।