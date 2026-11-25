पाकिस्तान के मौजूदा चार प्रांतों को बांटकर 15 छोटे प्रांत बनाए जा सकते हैं। इसे आम जनता के लिए भलाई की योजना बताया जा रहा है, लेकिन विरोधी इसके पीछे सेना की ताकत बढ़ाने की कोशिश होने के आरोप लगा रहे हैं।

पाकिस्तान में एक बार फिर उबाल है। विरोध प्रदर्शनों से सड़कें पटी हुई हैं। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और लोग कराची में खून बहने तक की चेतावनी दे रहे हैं। इन सबकी वजह है पाकिस्तानी हुकूमत का नया ‘बंटवारे वाला प्लान।’ पाकिस्तान की सरकार ने बीते दिनों संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान के 4 बड़े प्रांतों का बंटवारा कर ऐसे 12 से 15 प्रांत बनाए जाएंगे। इसकी आशंका से सबसे ज्यादा सिंध के लोग भड़क गए हैं। इन सब के बीच यहां ‘सिंधुदेश’ का नारा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ऐसे में जानते हैं आखिर क्या है सिंधुदेश और क्यों लोग इसकी मांग के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।

इससे पहले समझते हैं कि आखिर सिंध में हो क्या रहा है। बीते रविवार यानी 22 नवंबर को जेय सिंध रहबर कमेटी की ओर से कराची में एक रैली आयोजित की गई। इसमें सैंकड़ों सिंधी नेताओं, कार्यकर्ताओं, वकीलों और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। ये लोग सिंध को बांटने और नए प्रांत बनाने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। रैली में मौजूद लोगों ने कहा कि वे किसी जाति या भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके आधार पर बंटवारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन नेताओं ने नए प्रांतों को लेकर प्रस्तावित जनमत संग्रह को भी खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने सिंध को बांटने की कोशिश की तो पूरे देश तक प्रदर्शन की आग पहुंचेगी।

पूरा मामला क्या? पूरा विवाद बीते जुलाई में पाकिस्तान सरकार द्वारा पेश एक प्रस्ताव से शुरू हुआ। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में एक सम्मेलन के दौरान कहा कि बेहतर शासन के लिए पाकिस्तान में नई प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के प्रांत आबादी के हिसाब से काफी बड़े हैं और इसीलिए इन्हें छोटा करना लोगों के हक में होगा। अब यह बात जग-जाहिर है कि नकवी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के करीबी हैं। ऐसे में प्रस्ताव पर सवाल उठने लाजमी थे।

4 भाग में बंटेगा सिंध? इसके बाद पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर अहसान इकबाल ने भी सितंबर में कहा कि पाकिस्तान को 12 से 15 नए प्रांतों की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए राजनीतिक सहमति जरूरी होगी। अब बीते 18 नवंबर को उन्होंने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को 14 प्रांतों में बांटा जा सकता है। इसके तहत उन्होंने पंजाब और सिंध में चार-चार, खैबर पख्तूनख्वा में तीन और बलूचिस्तान में तीन प्रांत बनाए जाने की बात की।

कई सिंधियों के लिए यह प्रस्ताव प्रांत की राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दे को छूता है। यह मुद्दा है कराची पर कंट्रोल का। सिंध में भुट्टो-जरदारी परिवार की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी मजबूत है। हालांकि सिंध की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एमक्यूएम-पी चाहती है कि कराची की अपनी अलग सरकार हो। अगर इस तरह की कोई भी योजना आगे बढ़ी तो इस प्रांत पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाएगा। इस बात से ही सिंधी नेता भड़के हुए हैं।

पाकिस्तान के संविधान में क्या? कानूनी रूप से सिंध के पास एक मजबूत आधार है। पाकिस्तान के संविधान में नए प्रांत बनाने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। इसलिए इस बहस का केंद्र संविधान का अनुच्छेद 239 है। इसके तहत ऐसे किसी प्रस्ताव को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है। वहीं अनुच्छेद 239(4) के तहत किसी प्रांत की सीमाएं बदलने वाले संशोधन को उस प्रांत की विधानसभा में भी दो-तिहाई समर्थन मिलना जरूरी है। सिंध के मामले में इसका मतलब है कि विधानसभा के 168 सदस्यों में से 112 का समर्थन जरूरी होगा।

इसी वजह से सिंध विधानसभा का फैसला अहम है। 3 सितंबर को विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रांत को बांटने या उसकी क्षेत्रीय सीमाओं में बदलाव के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि सिंध एक है और एक ही रहेगा। ऐसे में सिंध की विधानसभा से मंजूरी मिलना पाकिस्तान सरकार एक बड़ी चुनौती है। इसी अड़चन के बीच मंत्रियों ने जनमत संग्रह का सुझाव दिया था। नकवी ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर लोग इसका समर्थन करते हैं तो नए प्रांत बनाए जाने चाहिए। हालांकि पीपीपी ने इसका भी विरोध किया है।

पीपीपी ने दी चेतावनी 17 नवंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सिंध के लोगों की इच्छा के खिलाफ प्रांत को बांटने की कोशिश की गई तो कराची में खून बहेगा। उन्होंने कहा है कि हिंसा की आग हैदराबाद, मीरपुर खास, टांडो अल्लाहयार और नवाबशाह तक फैल सकती है। बिलावल ने कहा कि पीपीपी नए प्रांतों का समर्थन केवल संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही करती है।