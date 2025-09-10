नेपाल की तरह फ्रांस में भी सड़कों पर उतरे लोग, बवाल रोकने के लिए 80000 जवान तैनात

नेपाल का हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि फ्रांस में भी विरोध शुरू हो गया। फ्रांस में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे 'ब्लॉक एवरीथिंग' नाम दिया गया है।

नेपाल में तीन दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। जेन जी के आंदोलन ने केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर हैं, और यह आंदोलन अभी भी जारी है। दूसरी ओर नेपाल का हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि फ्रांस में भी विरोध शुरू हो गया। फ्रांस में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे 'ब्लॉक एवरीथिंग' नाम दिया गया है।

बुधवार सुबह पेरिस और अन्य प्रमुख शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने कचरे के डिब्बों और बैरिकेड्स से सड़कें जाम कर दीं। बोर्डो और मार्सिले में भीड़ ने चौराहों को घेर लिया और पुलिस पर फ्लेयर्स और बोतलें फेंकीं। पेरिस के रेलवे हब गारे दू नॉर स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया।

पेरिस में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ये लोग सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों को आशंका है कि दिन चढ़ने के साथ भीड़ और उग्र हो सकती है। यह हिंसा तब हुई, जब राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 24 घंटे पहले ही सेबास्टियन लेकोर्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।