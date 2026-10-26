सुलग रहा है यूरोप, सड़कों पर कोहराम; फ्रांस से इटली तक, क्यों फूटा है जनता का गुस्सा?

इटली की राजधानी रोम समेत आठ शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। शनिवार रात मिलान में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन रोम और ट्यूरिन में पुलिस के साथ झड़प हुई। रोम में भी हालात खराब हैं।

यूरोप के कई देशों में जनता का असंतोष शनिवार रात सड़कों पर हिंसक टकराव में बदल गया। फ्रांस में कम वेतन, बुनियादी बजट और महंगाई को लेकर हुए देशव्यापी प्रदर्शनों में 1300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, इटली के आठ शहरों में छात्रों और युवाओं ने मोर्चा खोला, जबकि अल्बानिया की राजधानी तिराना में प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले एक दशक की सबसे भीषण हिंसा दर्ज की गई।

फ्रांस के गृह मंत्रालय के अनुसार, शनिवार को देशभर में हुए बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों के दौरान पुलिस ने 1,314 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान झड़पों में 53 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस को 75 जगहों पर लगी आग को बुझाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं 24 दुकानों में लूटपाट भी हुई। कई शहरों में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हैं। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा कि सुरक्षा के तौर पर कई शहरों में नाकेबंदी की गई है।

आठ लाख लोगों ने हिस्सा लिया नुनेज ने कहा कि प्रदर्शनों में चार लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अभी तक एक हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यह संख्या आगे भी बढ़ सकती है। वहीं आयोजकों का कहना है कि प्रदर्शन में आठ लाख लोगों ने हिस्सा लिया।

पेरिस में 500 उपद्रवियों को ठहराया जिम्मेदार पेरिस में जगह-जगह लोगों ने मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मार्सिले, ल्योन, बोर्डो, लिले, टूलूज, मोंटपेलियर और नैनटेस में दंगा-रोधी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पश्चिमी शहर नान्तेस में हजारों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की घेराबंदी तोड़ दी। पुलिस ने नुनेज में 500 उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया।

रोम समेत अन्य शहरों में कई गिरफ्तार इटली की राजधानी रोम समेत आठ शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। शनिवार रात मिलान में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन रोम और ट्यूरिन में पुलिस के साथ झड़प हुई। हिंसक टकराव और लूटपाट जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए पुलिस और सैनिकों को तैनात किया था। पुलिस ने नौ लोग गिरफ्तार किए, 371 हिरासत में लिए।

तिराना में पीएम दफ्तर के बाहर रखीं कुर्सियां जलाईं अल्बानिया में हिंसा रोकने के लिए नए नियमों की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद रविवार को राजधानी तिराना में फिर हिंसा भड़क गई। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। सरकार द्वारा बातचीत के लिए पीएमओ दफ्तर के बाहर रखी कुर्सियों और अन्य सामान को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है।