Hindi Newsविदेश न्यूज़Protests erupted in Balochistan against enforced disappearances by Pakistani security forces
बलूचिस्तान में उग्र प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आक्रोश; सड़क पर क्यों बलूच समुदाय?

बलूचिस्तान में उग्र प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आक्रोश; सड़क पर क्यों बलूच समुदाय?

संक्षेप:

पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हब शहर में एक बार फिर जबरन गायब करने की घटनाओं ने परिवारों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। महिलाओं और नाबालिगों सहित छह बलूच व्यक्तियों के परिजन लासबेला प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रहे हैं और तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं।

Jan 25, 2026 02:45 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, बलूचिस्तान
पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हब शहर में एक बार फिर जबरन गायब करने की घटनाओं ने परिवारों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। महिलाओं और नाबालिगों सहित छह बलूच व्यक्तियों ( नसरीन बलूच, हनी बलूच, हैरी निसा बलूच, फातिमा बलूच, फरीद बलूच और मुजाहिद बलूच) के परिजन लासबेला प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रहे हैं। वे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से अपने प्रियजनों की तत्काल रिहाई और कोर्ट में पेश करने की मांग कर रहे हैं। बलूच यकजहती कमेटी की नेता फौजिया बलूच ने इसे महिलाओं के खिलाफ एक खतरनाक नया ट्रेंड बताया है, जो बलूच आबादी में भय फैलाने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। परिवारों का आरोप है कि बिना किसी कानूनी आधार के ये गायबियां संविधान और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हैं, और पुलिस ने FIR तक दर्ज करने से इनकार कर दिया है। यह विरोध अब और तेज होने की चेतावनी के साथ जारी है।

बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, इन लापता होने की घटनाओं ने परिवारों में अत्यधिक मानसिक तनाव पैदा कर दिया है और उनके दैनिक जीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। परिवारों ने बताया कि इस क्षेत्र में वर्षों से लापता युवा पुरुषों के मामले दर्ज होते रहे हैं, लेकिन हाल ही में नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं सहित महिलाओं के लापता होने से एक खतरनाक नया दौर शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि उनके रिश्तेदारों ने आखिर कथित तौर पर कौन सा अपराध किया होगा। उन्होंने तर्क दिया कि अगर कोई आरोप हैं, तो बंदियों को गुप्त रखने के बजाय अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जबरन गायब करना संवैधानिक गारंटियों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों दोनों का उल्लंघन है।

परिवारों ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने की कोशिश की, तो थाने के अधिकारी ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। एक प्रदर्शनकारी ने पूछा कि जब मामला दर्ज करने का अधिकार ही नकार दिया जाए, तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस इनकार ने उन्हें अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों से लापता व्यक्तियों के ठिकाने और उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई जानकारी नहीं दी गई, तो उनका विरोध अभियान और अधिक तेज किया जाएगा।

बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से भी अपील की गई है। वहीं, सभा को संबोधित करते हुए बलूच यकजहती कमेटी की नेता फौजिया बलूच ने बलूचिस्तान में महिलाओं के लापता होने को एक चिंताजनक घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों का इस्तेमाल बलूच आबादी में भय पैदा करने और राजनीतिक व सामाजिक जागरूकता को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि लोगों को नियमित रूप से उठाया जा रहा है और कुछ मामलों में उन्हें ले जाने से पहले सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जा रहा है।

