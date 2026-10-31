भारतीय कॉरिडोर के खिलाफ बांग्लादेश में आवाज तेज, PM तारिक रहमान को आंदोलन की धमकी

बांग्लादेश में एक बार फिर से भारत विरोधी रुख देखने को मिला है। छात्र नेता से राजनेता बने नाहिद इस्लाम ने पीएम तारिक रहमान को चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश के बीच से भारतीय ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की कोशिश भी की गई, तो आंदोलन होगा।

बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार के खिलाफ छात्र सड़कों पर आ गए हैं। इन छात्रों में सबसे प्रमुख नेशनल सिटीजन पार्टी के नाहिद इस्लाम ने मोर्चा संभाला। उन्होंने चेतावनी दी की अगर तारिक रहमान सरकार ने बांग्लादेश से भारतीय ट्रांजिट कॉरिडोर को मंजूरी देने की कोशिश भी की, तो वह एक बार फिर से सड़कों पर होंगे। इतना ही नहीं नाहिद ने सरकार पर दवाब बनाते हुए कहा कि दिसंबर में खत्म हो रही गंगा संधि से पहले नई दिल्ली के साथ जल बंटवारे को लेकर एक निष्पक्ष समझौता किया जाना चाहिए।

शुक्रवार को ढाका में रैली निकालने वाले नाहिद इस्लाम ने भारत विरोधी रुख अपनाए रखा। इसके साथ ही उन्होंने तारिक सरकार पर भारत के हित में काम करने का आरोप लगाया। एनसीपी नेता ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वह अपने देश से होकर एक भारतीय ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने में मदद करने की कोशिश कर रही है। नाहिद ने कहा, ''जापान एक बार फिर बांग्लादेश के रास्ते एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है। सरकार इस अवैध कॉरिडोर को भारत को सौंपने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान, हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश की जनता को ऐसा कोई भी अवैध कॉरिडोर मंजूर नहीं होगा।''

बता दें, भारत शुरुआत से ही पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के रास्ते एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश करता रहा है, ताकि सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम किया जा सके। हसीना सरकार के समय इस मुद्दे पर काम आगे भी बढ़ा था। लेकिन अब यह पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में हैं।

तारिक रहमान की जापान यात्रा के बाद बढ़ा विवाद पूर्वोत्तर में निवेश कर रहे जापान ने भी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसी तरह की योजना पर विचार किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का हालिया जापान दौरे के बाद बांग्लादेश में कॉरिडोर को लेकर विरोध तेज हुआ है। तारिक रहमान की जापान यात्रा के दौरान दोनों देश अपनी 'बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट' पहल को एक नयी रणनीतिक सहयोग पहल में बदलने पर सहमत हुए। इस नयी पहल का मुख्य जोर कनेक्टिविटी को मजबूत करने, प्राकृतिक आपदाओं और भू-राजनीतिक जोखिम से निपटने के लिए तैयारी करने, आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने, तथा शांति और स्थिरता के लिए सहयोग करने पर है। हालांकि, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने शुक्रवार को कहा कि रहमान की जापान यात्रा के दौरान किसी तीसरे देश के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई।

इस मामले से पहले भारत ने कहा कि वह जापान के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करेगा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी पहल भी शामिल होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नयी दिल्ली में कहा, "जापान के साथ हमारी बहुत मजबूत साझेदारी है। हमारे पास पूर्वोत्तर और जापान से जुड़ी कई पहल भी हैं, और हम इन संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं।"

इससे कुछ घंटे पहले ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने क्षेत्रीय संपर्क (कनेक्टिविटी) बढ़ाने पर सहमति जताई थी और बांग्लादेश के मातरबारी गहरे समुद्र बंदरगाह के लिए जापान से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।