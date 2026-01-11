न्यूयॉर्क की सड़कों पर हमास के समर्थन में नारेबाजी, अब क्या करेंगी मेयर ममदानी?

संक्षेप: इस घटना पर न्यूयॉर्क की गवर्नर और कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, हमास एक आतंकी संगठन है जो यहूदियों के नरसंहार का आह्वान करता है।

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान "हम हमास का समर्थन करते हैं" के नारों ने राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। यह नारेबाजी क्वींस के एक प्रमुख यहूदी बहुल इलाके में की गई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेयर जोहरान ममदानी सहित कई शीर्ष नेताओं ने इसकी तीखी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों को फिलिस्तीनी झंडे लहराते और हमास के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा जा सकता है।

गौर करने वाली बात यह है कि हमास को अमेरिकी सरकार द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यह घटना तब हुई जब प्रदर्शनकारी एक ऐसे पड़ोस से गुजर रहे थे जहां यहूदी आबादी अधिक है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इन नारों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादी संगठनों का समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, "आतंकवादी संगठन के समर्थन में नारों के लिए हमारे शहर में कोई जगह नहीं है। हम यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि न्यूयॉर्क के लोग बिना किसी डर के अपने इबादतगाहों में आ-जा सकें, साथ ही हम विरोध करने के संवैधानिक अधिकार की भी रक्षा करेंगे।"

दिग्गज नेताओं ने जताई नाराजगी इस घटना पर न्यूयॉर्क की गवर्नर और कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, "हमास एक आतंकी संगठन है जो यहूदियों के नरसंहार का आह्वान करता है। आपकी राजनीतिक विचारधारा चाहे जो भी हो, इस तरह की बयानबाजी घृणित और खतरनाक है। न्यूयॉर्क में इसके लिए कोई जगह नहीं है।" कांग्रेस महिला ओकासियो-कोर्टेज ने इसे यहूदी विरोधी हरकत बताया। उन्होंने कहा, "एक यहूदी बहुल इलाके में जाकर 'हम हमास का समर्थन करते हैं' के नारे लगाना बेहद घृणित है।"