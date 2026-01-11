Hindustan Hindi News
न्यूयॉर्क की सड़कों पर हमास के समर्थन में नारेबाजी, अब क्या करेंगी मेयर ममदानी?

Jan 11, 2026 11:02 am IST
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान "हम हमास का समर्थन करते हैं" के नारों ने राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। यह नारेबाजी क्वींस के एक प्रमुख यहूदी बहुल इलाके में की गई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेयर जोहरान ममदानी सहित कई शीर्ष नेताओं ने इसकी तीखी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों को फिलिस्तीनी झंडे लहराते और हमास के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा जा सकता है।

गौर करने वाली बात यह है कि हमास को अमेरिकी सरकार द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यह घटना तब हुई जब प्रदर्शनकारी एक ऐसे पड़ोस से गुजर रहे थे जहां यहूदी आबादी अधिक है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इन नारों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादी संगठनों का समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, "आतंकवादी संगठन के समर्थन में नारों के लिए हमारे शहर में कोई जगह नहीं है। हम यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि न्यूयॉर्क के लोग बिना किसी डर के अपने इबादतगाहों में आ-जा सकें, साथ ही हम विरोध करने के संवैधानिक अधिकार की भी रक्षा करेंगे।"

दिग्गज नेताओं ने जताई नाराजगी

इस घटना पर न्यूयॉर्क की गवर्नर और कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, "हमास एक आतंकी संगठन है जो यहूदियों के नरसंहार का आह्वान करता है। आपकी राजनीतिक विचारधारा चाहे जो भी हो, इस तरह की बयानबाजी घृणित और खतरनाक है। न्यूयॉर्क में इसके लिए कोई जगह नहीं है।" कांग्रेस महिला ओकासियो-कोर्टेज ने इसे यहूदी विरोधी हरकत बताया। उन्होंने कहा, "एक यहूदी बहुल इलाके में जाकर 'हम हमास का समर्थन करते हैं' के नारे लगाना बेहद घृणित है।"

मेयर के पुराने बयानों पर उठे सवाल

मेयर ममदानी द्वारा इस बार हमास की निंदा करने पर उनके पुराने बयानों की भी चर्चा शुरू हो गई है। पिछले साल अक्टूबर में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे हमास की निंदा करने को कहा गया था, तब उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया था और चर्चा को न्यूयॉर्क की महंगाई और खर्चों की ओर मोड़ दिया था। हालांकि, ताजा घटना के बाद उन्होंने अपने रुख में बदलाव दिखाया है।

कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
