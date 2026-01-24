नाटो साथियों पर ट्रंप की तीखी बात से भड़के प्रिंस हैरी, अफगानिस्तान में लड़ चुके युद्ध

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान की आलोचना करते हुए ससेक्स के ड्यूक प्रिंस हैरी ने कहा कि उस युद्ध में शहीद हुए लोगों के बारे में सच्चाई और सम्मान से बात की जानी चाहिए। इस युद्ध में प्रिंस हैरी ने भी अपनी सेवा दी थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ समय पहले ही उनके द्वारा नाटो सदस्य देशों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ससेक्स के ड्यूक प्रिंस हैरी ने इसका जोरदार खंडन किया है। शुक्रवार को ट्रंप के बयान पर बात करते हुए प्रिंस हैरी ने कहा कि दो दशक तक चले इस संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बलों ने अपान बलिदान दिया है। ऐसे में इसके बारे में सच्चाई और सम्मान के साथ बात की जानी चाहिए।

ब्रिटिश शाही परिवार का हिस्सा प्रिंस हैरी ने नाटो बलों के साथ अफगानिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। यहां पर उन्होंने फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर और अपाचे हेलीकॉप्टर के सह-पायलट गनर के रूप में दो बार अग्रिम मोर्चे पर अपनी सेवाएं दीं थी। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए प्रिंस हैरी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया। एक लिखित बयान में उन्होंने कहा,"2001 में, अमेरिका पर 9/11 के हमलों के बाद नाटो ने अपने इतिहास में पहली और एकमात्र बार अनुच्छेद 5 पारस्परिक रक्षा खंड लागू किया था। सहयोगी देशों ने उस आह्वान का जवाब दिया। मैंने वहां सेवा की। मैंने वहां जीवन भर के लिए दोस्त बनाए। और मैंने वहां दोस्तों को खोया भी।"

उन्होंने आगे ब्रिटेन द्वारा उठाए गए मानवीय नुकसान पर जोर दिया, जहां कार्रवाई के दौरान 457 सैन्यकर्मी शहीद हुए। उन्होंने लिखा, "हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। माता-पिता ने अपने बेटों और बेटियों को खोया। बच्चे अपने माता-पिता को खो बैठे। परिवार इस नुकसान का बोझ उठा रहे हैं।"

आपको बता दें, प्रिंस हैरी के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी ट्रंप के इस बयान को भयावह बताते हुए शहीदों के परिवार से माफी मांगने की अपील की थी।