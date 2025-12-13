Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
भारत पर 50% टैरिफ खत्म हो; US के ही 3 सांसदों ने संसद में पेश किया प्रस्ताव, ट्रंप पर बढ़ा दबाव

आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था और इसके कुछ दिनों बाद 25 प्रतिशत की एक और वृद्धि की गई थी। इसके कारण कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया था।

Dec 13, 2025 08:17 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के तीन सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत तक के टैरिफ को समाप्त करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया। सांसदों ने इन उपायों को अवैध बताया और तर्क दिया कि ये अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक हैं। यह प्रस्ताव प्रतिनिधि डेबोरा रॉस, मार्क वेसी और राजा कृष्णमूर्ति द्वारा लाया गया है। यह द्विदलीय सीनेट उपाय के अनुरूप है जिसका उद्देश्य ब्राजील पर समान टैरिफ को समाप्त करना और आयात शुल्क बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के उपयोग को सीमित करना है।

बयान के अनुसार, इस प्रस्ताव का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को रद्द करना है। ये शुल्क 27 अगस्त, 2025 को लगाए गए थे, जो पहले लगाए गए टैरिफ के ऊपर थे। ट्रंप की सरकार ने कई भारतीय मूल के उत्पादों पर शुल्क को कुल 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था।

कांग्रेसवुमन रॉस ने बताया कि उत्तरी कैरोलिना की अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश और जीवंत भारतीय-अमेरिकी समुदाय के माध्यम से भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने राज्य में एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि उत्तरी कैरोलिना के निर्माता सालाना लाखों डॉलर का सामान भारत को निर्यात करते हैं।

कांग्रेसी वेसी ने इन टैरिफ को रोजमर्रा के उत्तर टेक्सास निवासियों पर एक कर बताया जो पहले से ही बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि भारत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है।

भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी कृष्णमूर्ति ने कहा कि टैरिफ प्रतिउत्पादक हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाते हैं और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन्हें समाप्त करने से अमेरिका-भारत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

यह प्रस्ताव कांग्रेस के डेमोक्रेट्स द्वारा ट्रंप के एकतरफा व्यापार उपायों को चुनौती देने और भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को फिर से स्थापित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इससे पहले अक्टूबर में रॉस, वेसी और कृष्णमूर्ति ने 19 अन्य सांसदों के साथ मिलकर राष्ट्रपति से अपनी टैरिफ नीतियों को उलटने और भारत के साथ तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का आग्रह किया था।

ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था और इसके कुछ दिनों बाद 25 प्रतिशत की एक और वृद्धि की गई थी। इसके कारण कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया था। उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद का हवाला देते हुए यह दावा किया था कि यह मॉस्को के यूक्रेन युद्ध के उद्देश्यों को बढ़ावा देता है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें

