आयरलैंड के राष्ट्रपति ने याद किया भारतीयों का योगदान, नस्लवादी हमलों पर क्या बोले

राष्ट्रपति की तरफ से बयान जारी किया गया, 'हाल ही में भारतीय समुदायों पर हुए हमले उन मूल्यों के खिलाफ हैं, जिन्हें हम मानते हैं। आयरलैंड में किसी भी व्यक्ति का और खासतौर से किसी युवा का उकसावे के जरिए ऐसे व्यवहार करना निंदा करने के लायक है।'

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:35 AM
भारतीय समुदाय पर हो रहे हमलों की आयरलैंड सरकार ने निंदा की है। राष्ट्रपति माइकल डी हिगिन्स ने भारतीय समुदाय के सदस्यों की तरफ से अलग-अलग क्षेत्रों में दिए गए योगदानों की सराहना की। साथ ही कही है कि ये हमले हमारे मूल्यों के खिलाफ हैं। बीते दिनों में एक छोटी बच्ची से लेकर युवक पर हमले की घटनाएं सामने आईं हैं। इन हमलों के बीच भारतीय समुदाय ने भारत दिवस समारोह को स्थगित कर दिया था।

राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, 'हम इस समुदाय की तरफ से आयरिश जीवन के पहलुओं के प्रति मेडिसिन, नर्सिंग, केयरिंग, सांस्कृतिक जीवन, व्यापार में दिए गए अपार योगदान को याद रखते हैं। उनकी मौजूदगी, उनका काम, उनकी संस्कृति हमारे साझा जीवन के लिए समृद्धि और उदारता का स्त्रोत रही है।'

आगे कहा गया, 'हाल ही में भारतीय समुदायों पर हुए हमले उन मूल्यों के खिलाफ हैं, जिन्हें हम मानते हैं। आयरलैंड में किसी भी व्यक्ति का और खासतौर से किसी युवा का उकसावे के जरिए ऐसे व्यवहार करना निंदा करने के लायक है।'

राष्ट्रपति ने कहा, 'ऐसा उकसावा अज्ञानता से आया हो या गलत भावना से, हमें यह मानना जरूरी है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। हमारे ऐसे काम हम सभी को कमजोर करते हैं और भारत के लोगों की तरफ से इस देश में लाए गए लाभों को भी कमजोर कर देते हैं।'

आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने भी भारतीय समुदाय के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, 'आज मैं आयरलैंड के भारतीय समुदाय से मिला। हाल के हफ्तों में भारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों के खिलाफ हुई नस्लवाद और हिंसा की घटनाओं की मैं निंदा करता हूं।'

नहीं मना भारत दिवस

आयरलैंड भारत परिषद ने समुदाय के सदस्यों पर हाल ही में हुए हिंसक हमलों के कारण रविवार को डबलिन में आयोजित किये जाने वाले वार्षिक ‘भारत दिवस’ समारोह को स्थगित कर दिया है।

भारत-आयरिश संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए काम कर रही परिषद के सह-अध्यक्ष प्रशांत शुक्ला ने सोमवार को कहा कि आयरलैंड में भारतीयों की सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत के स्वतंत्रता दिवस के साथ मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए यह ‘अनुकूल’ समय नहीं है।

शुक्ला ने हाल के सप्ताहों में हुए हिंसक हमलों के मद्देनजर समुदाय की चिंताओं से अवगत कराने के लिए आयरलैंड के उप-प्रधानमंत्री टानाइस्ट साइमन हैरिस के साथ बैठक के तुरंत बाद कार्यक्रम स्थगित करने की जानकारी दी।

आयरलैंड भारत परिषद द्वारा आयरलैंड की राजधानी में फीनिक्स पार्क स्थित फार्मली हाउस और एस्टेट में 2015 से हर साल ‘भारत दिवस’ का आयोजन किया जाता है, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटीज इन आयरलैंड (एफआईसीआई) जैसे सरकारी और सामुदायिक संगठन सहयोग करते हैं।

