President Mahmoud Abbas in UNGA Hamas must hand over its weapons to Palestine हमास को गाजा छोड़ना पड़ेगा? फिलिस्तीनी राष्ट्रपति बोले- हथियार डालकर करो सरेंडर, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़President Mahmoud Abbas in UNGA Hamas must hand over its weapons to Palestine

हमास को गाजा छोड़ना पड़ेगा? फिलिस्तीनी राष्ट्रपति बोले- हथियार डालकर करो सरेंडर

सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वि-राज्य समाधान पर विशेष बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलते हुए अब्बास ने एक एकजुट फिलिस्तीनी राज्य का खाका पेश किया। इसमें एक ही कानून, एक ही वैध सुरक्षा बल होगा और कोई भी सशस्त्र समूह नहीं चलेगा। 

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्कTue, 23 Sep 2025 02:37 PM
share Share
Follow Us on
हमास को गाजा छोड़ना पड़ेगा? फिलिस्तीनी राष्ट्रपति बोले- हथियार डालकर करो सरेंडर

फिलिस्तीन को कई प्रमुख देशों ने एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। इसी क्रम में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास जैसे आतंकी संगठन और उसके सहयोगी गुटों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने बिना लाग-लपेट के कहा कि हमास को अपने सारे हथियार फिलिस्तीनी प्राधिकरण के हवाले कर देने चाहिए और बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहिए, क्योंकि गाजा पट्टी में शासन और सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली एकमात्र वैध संस्था फिलिस्तीन राज्य ही है।

सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वि-राज्य समाधान पर विशेष बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलते हुए अब्बास ने एक एकजुट फिलिस्तीनी राज्य का खाका पेश किया। इसमें एक ही कानून, एक ही वैध सुरक्षा बल होगा और कोई भी सशस्त्र समूह नहीं चलेगा। उन्होंने साफ लफ्जों में जोर दिया कि गाजा में हमास की कोई जगह नहीं बचेगी। गाजा का प्रशासन पश्चिमी तट की फिलिस्तीनी सरकार से जुड़ेगा, जो अरब देशों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बनी अंतरिम समिति के जरिए चलेगा।

अब्बास ने जुलाई में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित न्यूयॉर्क घोषणापत्र के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे मानवीय संकट को समाप्त करने और इजरायली कब्जे को उखाड़ फेंकने की दिशा में एक ऐसा कदम बताया, जो अब पीछे नहीं हट सकता। यह घोषणापत्र पूर्वी यरूशलम को राजधानी वाले स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की रूपरेखा बनाता है, जो इजरायल के साथ शांति से साथ-साथ रहेगा। उन्होंने तुरंत और स्थायी युद्धविराम की मांग की, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के जरिए बिना रुकावट मानवीय मदद, सभी बंधकों और कैदियों की रिहाई, गाजा से इजरायली फौजों की वापसी तथा काहिरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से गाजा-पश्चिमी तट के पुनर्निर्माण पर बल दिया।

इस मौके पर अब्बास ने कहा कि कब्जे के दौरान घेराबंदी, भुखमरी और तबाही जैसे अपराधों को सुरक्षा का बहाना नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कब्जे के अपराधों; जैसे बस्तियों का फैलाव, इलाकों का विलय, हिंसा और पवित्र स्थलों पर हमलों की कड़ी निंदा की। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को हमास की कार्रवाई के जरिए नागरिकों की हत्या और बंधक बनाने की घटना की भी उन्होंने भर्त्सना की। अब्बास ने इजरायल की 'ग्रेटर इजरायल' की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए इसे अरब देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताया।

Israel Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।