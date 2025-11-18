मुस्लिम देश संग बड़ी डील की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका बेचेगा F-35 स्टील्थ जेट
संक्षेप: अमेरिका ने अब तक अपने निकटतम सहयोगियों को ही F-35 विमानों की बिक्री की मंजूरी दी है। इन देशों में कुछ यूरोपीय नाटो सहयोगी और इजरायल शामिल रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की है कि अमेरिका जल्द ही सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचेगा। ट्रंप ने यह ऐलान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वाइट हाउस में आने से एक दिन पहले किया है। ट्रंप की घोषणा इसीलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने अब तक सिर्फ अपने खास सहयोगियों को ही F-35 विमानों की बिक्री की अनुमति दी है। इन देशों में नाटो के देश और इजरायल शामिल हैं।
मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, "हम ऐसा करेंगे। हम F-35 बेचेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "वे एक बेहतरीन सहयोगी रहे हैं।" गौरतलब है कि रियाद लंबे समय से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में यह विमान सिर्फ इजरायल के पास है। जहां इजरायली अधिकारियों ने सऊदी अरब को इन विमानों की बिक्री पर चिंता व्यक्त की है, वहीं सऊदी अरब संबंधों को सामान्य बनाने में जुटा है।
इधर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच मंगलवार को होने वाली वार्ता से परिचित एक सूत्र ने कहा कि ट्रंप और प्रिंस असैन्य परमाणु सहयोग की रूपरेखा पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान सऊदी के क्राउन प्रिंस प्रिंस मोहम्मद, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में ट्रंप की मेजबानी की थी, सुरक्षा गारंटी की मांग करेंगे, जबकि ट्रंप उनसे इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने का आग्रह कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।