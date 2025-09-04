खतरे में है US का टैरिफ गेम? डोनाल्ड ट्रंप को सताने लगी चिंता, बोले- खत्म हो जाएंगी सारी डील

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें लगता है कि उनका प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट में जीत होगी। उन्होंने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि इन शुल्कों ने उन्हें बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ डील करने का मौका दिया है।

भारत समेत कई मुल्कों के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल, उन्हें चिंता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेकर उनकी सरकार केस हार जाती है, तो अमेरिका को अन्य देशों के साथ किए व्यापार समझौते खत्म हो जाएंगे। हाल ही में अमेरिका की अपीलीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले को अवैध बताया था।

बुधवार को ट्रंप ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया, तो यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया समेत अन्य देशों के साथ हुई डील को रद्द करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार कोर्ट में केस हार गई, तो इससे अमेरिका पर काफी असर पड़ेगा। वाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट से बीते सप्ताह दिए गए कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग करेंगे।

ट्रंप का कहना है कि उन्हें लगता है कि उनका प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट में जीत होगी। उन्होंने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि इन शुल्कों ने उन्हें बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ डील करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था ने अमेरिका को एक बार फिर से बेहद अमीर बनने का मौका दिया है। ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा 50 फीसदी टैरिफ लगाया है।

उन्होंने कहा, 'हमने यूरोपीय संघ से डील की, जहां वो हमें लगभग ट्रिलियन डॉलर दे रहे हैं। और आपको पता है, वो खुश हैं। काम हो गया। ये सारी डील हो गई हैं। मुझे लगता है कि अब हमें इन्हें वापस लेना होगा।'