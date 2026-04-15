एक घंटे में तबाह कर देंगे सभी पुल और पावर प्लांट; एक तरफ वार्ता, दूसरी तरफ ईरान को ट्रंप की धमकी

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ईरान को पूरे पश्चिमी एशिया पर कब्जा करने से रोक दिया है। अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे पश्चिमी एशिया पर कब्जा करने जा रहे थे और हमने उन्हें रोक दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी है और कहा है कि एक घंटे के अंदर वह ईरान के सभी पुल और पावर प्लांट तबाह कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के "Mornings with Maria" कार्यक्रम में ये धमकी दी और कहा कि अमेरिका एक घंटे के अंदर ईरान के सभी पुलों और पावर प्लांट को तबाह कर सकता है। उनकी यह नई धमकी तब आई है, जब एक तरफ चर्चा है को दोनों देश दूसरे दौर की शांति वार्ता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि शांति वार्ता का अगला दौर अगले दो दिनों के भीतर पाकिस्तान में शुरू हो सकता है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ईरान को पूरे पश्चिमी एशिया पर कब्जा करने से रोक दिया है। अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा, "वे पश्चिमी एशिया पर कब्जा करने जा रहे थे और हमने उन्हें रोक दिया।" उन्होंने कहा कि इसका श्रेय उनके उस फैसले को जाता है, जिसमें उन्होंने ईरानी परमाणु केंद्रों पर हवाई हमले करने का आदेश दिया था। उनका मानना है कि इसी कदम की वजह से ईरान का रास्ता रुका।

पश्चिमी एशिया के देशों पर हमला कर देता ईरान ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया होता, तो ईरान कुछ ही हफ्तों के भीतर पश्चिमी एशिया के देशों पर हमला कर देता। साथ ही उन्होंने एक बार फिर 2015 में ओबामा प्रशासन के समय हुए ईरान परमाणु समझौते की आलोचना भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "उनके पास एक महीने या शायद दो हफ्ते के भीतर परमाणु हथियार होता और वे इसका इस्तेमाल इजरायल और मध्य पूर्व पर करते। वे इसका इस्तेमाल हम पर भी करते। न केवल इजरायल, बल्कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देश भी इसके निशाने पर होते।" उन्होंने उन जवाबी हमलों का जिक्र किया जो 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर किये थे।

हमने उन्हें रोका ट्रंप ने दोहराया, "इन देशों को हमले की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ईरान इन्हीं देशों के पीछे पड़ा था। वे पश्चिमी एशिया को हथियाने वाले थे और हमने उन्हें रोका।" अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस युद्ध के दौरान ईरान को हुए भारी नुकसान का विवरण देते हुए कहा कि वहां के सैन्य और नागरिक ढांचे को इतना नुकसान पहुंचाया गया है कि उसे ठीक होने में दशकों लग जाएंगे। उन्होंने कहा, “अगर मैं अभी पीछे हट जाऊं, तो उन्हें अपना देश फिर से खड़ा करने में 20 साल लगेंगे। मुझे लगता है कि वे अब हर हाल में समझौता करना चाहते हैं।”