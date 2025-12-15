वह पूरी तरह से... चार्ली क्रिक की मौत की खबर पर क्या था ट्रंप का रिएक्शन, जेडी वेंस ने बताया

संक्षेप: चार्ली क्रिर्क की हत्या पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले रिएक्शन पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बात की। उन्होंने बताया कि पहली बार राष्ट्रपति को पूरी तरह से स्तब्ध देखा। आमतौर पर उनके पास कहने के लिए कुछ न कुछ होता है, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था।

Donald Trump: टर्निंग प्वाइंट यूएसए के पूर्व प्रमुख चार्ली क्रिक की हत्या 10 सितंबर को एक यूनिवर्सिटी संवाद के दौरान कर दी गई थी। इस हत्या के बाद क्रिक समर्थकों के बीच में शोक की लहर दौड़ गई थी। क्रिक अपने विचारों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी प्रभावित करते थे। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह चार्ली क्रिक की हत्या पर राष्ट्रपति ट्रंप का पहला रिएक्शन क्या था।

टर्निंग प्लाइंट यूएसए के प्रवक्ता एंड्रयू कोल्वेट ने वैंस का यह वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वेंस ने कहा, "मैंने सोशल मीडिया पर देखा। मुझे समझ आ गया था कि क्या हो गया है। मैं उन घंटों को कभी नहीं भूलूंगा। एक समय पर हमें सच में लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, या कहें तो हमारे पास थोड़ी उम्मीद थी।"

इसके बाद वेंस ने बताया कि उन्होंने यह खबर राष्ट्रपति ट्रंप को कैसे दी। उन्होंने कहा, “मुझे याद है कि मैं ओवल ऑफिस गया और राष्ट्रपति को इस घटना के बारे में बताया। आम तौर पर राष्ट्रपति के पास किसी भी परिस्थिति में कहने के लिए कुछ न कुछ होता है... उनमें यह क्षमता है कि वह चीजों को संभाल लेते हैं। लेकिन उस दिन यह उन गिने-चुने मौकों में था... या शायद इकलौता मौका था, जब मैंने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध देखा।” वेंस ने आगे कहा, "वह बस अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए और बोले,'यार उसने हमारे लिए काफी मजबूती से लड़ाई लड़ी।'"

आपको बता दें 2016 के बाद से ट्रंप और क्रिक के बीच में काफी घनिष्ठ संबंध थे। क्रिक टर्निंग प्वाइंट यूएसए के तहत बहस कार्यक्रम, यूनिवर्सिटियों में जाकर ट्रंप की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम करते थे। शिकागो ट्रिब्यून के मुताबिक 2018 में ट्रंप ने क्रिक को प्रकाश का योद्धा कहकर संबोधित किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिर्क उन गिने-चुने लोगों में शामिल थे, जिन्होंने 2025 में ट्रंप की शपथ के पहले उनके साथ गोल्फ खेला था।