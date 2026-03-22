प्रेग्नेंट महिला को नहीं WFH, नवजात की मौत; अब कंपनी को देना होगा 211 करोड़ का मुआवजा
ओहायो में एक महिला को उसकी कंपनी ने कॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नेंसी के दौरान भी वर्क फ्रॉम होम देने से इनकार कर दिया। बाद में महिला की नवजात बच्ची की मौत हो गई। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह महिला को 211 करोड़ रुपये का मुआवजा दे।
ओहायो की एक कंपनी ने अपनी एक कर्मचारी को प्रेग्नेंसी के दौरान भी घर से काम करने की छूट नहीं दी। कॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नेंसी की वजह से जन्म के बाद बच्चे की मौत हो गई। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह महिला को 22.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 211 करोड़ रुपये का मुआवजा दे। जानकारी के मुताबिक शेल्सिया वाल्श टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक (TQL) नाम की कंपनी में काम करती थीं।
बात फरवरी 2021 की है। वाल्श को कॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नेंसी की वजह से जरूरी मेडिकल सुपरविजन की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने कंपनी से घर से ही काम करने की छूट मांगी। कंपनी ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम की छूट नहीं दी। पीपल मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक वाल्श ने 15 फरवरी 2021 को कंपनी को मेल करके वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा चलने-फिरने को मना किया है।
ईमेल में वाल्श ने कहा था कि उन्हें पर्याप्त बेड रेस्ट की सलाह दी गई है और ऐसे में वर्क फ्रॉम होम की इजाजत चाहती हैं। इसके बाद भी कंपनी ने कहा कि उन्हें रोज ऑफिस आकर काम करना होगा। अगर वह ऑफिस नहीं आना चाहती तो इतने दिन की छुट्टी ले लें। इसका कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस की भी सुविधा नहीं मिलेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक पहले उन्हें वर्क फ्रॉम होम की इजाजत नहीं दी गई और इसके बाद जबरन छुट्टी पर भी भेज दिया गया। 22 फरवरी को वाल्श ऑफिस गई थीं। डॉक्टर की हिदायत के बाद भी तीन दिन वह ऑफिस गईं। इसके बाद 24 फरवरी को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 फरवरी को ही उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया जिसकी कुछ देर बाद ही मौत हो गई। प्रसव के लिए जाने से थोड़ी देर पहले ही कंपनी ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी।
याचिका के मुताबिक जन्म के बाद बच्ची की धड़कनें चल रही थीं और वह सांस भी ले रही थी। इसके बाद भी जन्म के डेढ़ घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। बच्चे का जन्म 18 हफ्ते पहले ही हो गया था। इसके बाद वाल्श नो कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उन्होंने कहा कि कंपनी के वर्क फ्रॉम होम की इजाजत ना देने की वजह से उनकी बच्ची की मौत हो गई।
हैमिल्टन काउंटी के कोर्ट ने पाया कि बच्ची की मौत के लिए कंपनी ही जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि वाल्श को 25 मिलियन डॉलर का मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि कंपनी की गलती 90 फीसदी पाई गई थी इसलिए इस राशि को 22.5 मिलियन डॉलर कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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