इंडोनेशिया में मस्जिद में नमाज के दौरान जोरदार धमाका, दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल

संक्षेप: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक हाई स्कूल की मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में अभी तक 54 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है।

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार को एक हाई स्कूल की मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में 54 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग इलाके मस्जिद के अंदर ठीक उस वक्त हुआ जब छात्रों को इस्लामिक उपदेश देने की तैयारी की जा रही थी। धमाके के तुरंत बाद मस्जिद में धुआं भर गया जिससे लोग बाहर की तरफ भागने लगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मस्जिद में हुए इस धमाके की जांच कर रहे जकार्ता पुलिस के प्रमुख अधिकारी असेप एडी सुहेरी ने बताया कि केलापा गाडिंग इलाके में एक स्कूल की मस्जिद में यह धमाका हुआ है। इसमें 54 लोग घायल हुए हैं। इन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है।

स्थानीय समाचार चैनल कोम्पास टीवी के मुताबिक इस धमाके से मस्जिद के बाहरी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। न ही किसी तरह के निशान है। हालांकि, भीतरी हिस्से को नुकसान हुआ है। सुहेरी ने कहा, "हमने कई कदम उठाए हैं जैसे अपराध स्थल की जाँच, एक पुलिस लाइन स्थापित करना और इलाके को साफ करना।

रॉयटर्स के अनुसार, काले कपड़े पहने पुलिस अधिकारी असॉल्ट राइफलें लिए परिसर के लोहे के दरवाज़ों पर पहरा दे रहे थे, जबकि आपातकालीन वाहन और बख्तरबंद पुलिस वाहन बाहर सड़क पर खड़े थे। यह परिसर उत्तरी जकार्ता के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है, जहाँ ज्यादातर नौसेना के स्वामित्व वाली जमीन है और कई सैन्यकर्मी और सेवानिवृत्त अधिकारी रहते हैं।