Powerful explosion rocks mosque during prayers in Indonesia leaving 54 seriously injured
इंडोनेशिया में मस्जिद में नमाज के दौरान जोरदार धमाका, दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल

इंडोनेशिया में मस्जिद में नमाज के दौरान जोरदार धमाका, दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल

संक्षेप: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक हाई स्कूल की मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में अभी तक 54 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है।

Fri, 7 Nov 2025 03:59 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार को एक हाई स्कूल की मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में 54 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग इलाके मस्जिद के अंदर ठीक उस वक्त हुआ जब छात्रों को इस्लामिक उपदेश देने की तैयारी की जा रही थी। धमाके के तुरंत बाद मस्जिद में धुआं भर गया जिससे लोग बाहर की तरफ भागने लगे।

मस्जिद में हुए इस धमाके की जांच कर रहे जकार्ता पुलिस के प्रमुख अधिकारी असेप एडी सुहेरी ने बताया कि केलापा गाडिंग इलाके में एक स्कूल की मस्जिद में यह धमाका हुआ है। इसमें 54 लोग घायल हुए हैं। इन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है।

स्थानीय समाचार चैनल कोम्पास टीवी के मुताबिक इस धमाके से मस्जिद के बाहरी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। न ही किसी तरह के निशान है। हालांकि, भीतरी हिस्से को नुकसान हुआ है। सुहेरी ने कहा, "हमने कई कदम उठाए हैं जैसे अपराध स्थल की जाँच, एक पुलिस लाइन स्थापित करना और इलाके को साफ करना।

रॉयटर्स के अनुसार, काले कपड़े पहने पुलिस अधिकारी असॉल्ट राइफलें लिए परिसर के लोहे के दरवाज़ों पर पहरा दे रहे थे, जबकि आपातकालीन वाहन और बख्तरबंद पुलिस वाहन बाहर सड़क पर खड़े थे। यह परिसर उत्तरी जकार्ता के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है, जहाँ ज्यादातर नौसेना के स्वामित्व वाली जमीन है और कई सैन्यकर्मी और सेवानिवृत्त अधिकारी रहते हैं।

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
