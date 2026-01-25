अंधेरे में ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक, इंटरनेट सेवाएं ठप; 20000 से अधिक लोग प्रभावित, जानें क्यों

Hindustan Hindi News
ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक में अचानक अंधेरा छा गया। 24 जनवरी 2026 को तेज हवाओं ने शहर की बिजली आपूर्ति को पूरी तरह ठप कर दिया। जिससे करीब 20000 लोग बिजली, इंटरनेट और यहां तक कि पुलिस की आपातकालीन लाइनों से कट गए।

Jan 25, 2026 08:02 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नुउक
ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक में अचानक अंधेरा छा गया। 24 जनवरी 2026 को तेज हवाओं ने शहर की बिजली आपूर्ति को पूरी तरह ठप कर दिया। जिससे करीब 20000 लोग बिजली, इंटरनेट और यहां तक कि पुलिस की आपातकालीन लाइनों से कट गए। इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान उठ गया। कई यूजर्स ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर हालिया बयानों से जोड़ दिया। दरअसल, ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड में स्थित अपने सैन्य अड्डों वाले क्षेत्रों पर संप्रभुता हासिल कर लेगा। हालांकि, वास्तविक कारण तेज हवाएं थीं, जिनके कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। पुलिस की आपातकालीन फोन लाइनें और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई।

सरकारी बिजली कंपनी नुकिस्सिओर्फीट ने आपातकालीन जनरेटरों का इस्तेमाल करके बिजली बहाल करने की कोशिश की और तीन घंटे के भीतर कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बिजली बहाल हो गई। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बिजली बचाने की अपील की, जबकि बहाली के प्रयास जारी थे। नुकिस्सिओर्फीट ने फेसबुक पर बयान जारी कर कहा कि बुक्सेफजोर्डेन (बिजली संयंत्र) में तेज हवाओं के कारण ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आ गई है। यह खराबी फियोर्ड क्रॉसिंग में नहीं है। हम शहर में बिजली बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं।

नुकिस्सिओर्फीट ने घोषणा की कि पूरे शहर में बिजली, पानी और हीटिंग की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि सेवाएं अभी भी बाधित हैं। हाल ही में सरकार ने आपदा तैयारी पर एक विस्तृत ब्रोशर जारी किया है, जिसमें निवासियों को कम से कम पांच दिनों तक चलने के लिए पीने का पानी, भोजन, दवाइयां, गर्म कपड़े और अन्य जरूरी चीजों का स्टॉक रखने की सलाह दी गई है।

ट्रंप का ग्रीनलैंड पर रुख

गौरतलब है कि ट्रंप ने शनिवार को न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड में स्थित उन इलाकों पर संप्रभुता हासिल कर लेगा जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। उन्होंने कहा कि हमें वह सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। हमारी कुछ दिलचस्प बातचीत चल रही है। यह बयान उन्होंने बुधवार को नाटो महासचिव मार्क रुट्टे से मुलाकात के बाद दिया, जहां उन्होंने ग्रीनलैंड पर एक 'ढांचागत' समझौते का जिक्र किया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावों में से एक के तहत द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों पर अमेरिका को 'संप्रभुता' मिलेगी, लेकिन पूर्ण अमेरिकी स्वामित्व नहीं होगा।

