मिडिल ईस्ट में जंग के बीच पोप की बड़ी मांग, युद्ध के लिए जिम्मेदारों से क्या बोले
पोप लिओ ने कहाकि मध्य पूर्व के ईसाइयों और सभी अच्छी इच्छाशक्ति वाले पुरुषों और महिलाओं की ओर से, मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं।
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच पोप लिओ 14वें ने सीजफायर की मांग की है। रविवार को पोप लियो ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों को सीधे संबोधित किया। पोप लिओ ने कहाकि मध्य पूर्व के ईसाइयों और सभी अच्छी इच्छाशक्ति वाले पुरुषों और महिलाओं की ओर से, मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं। जल्द से जल्द सीजफायर करें, ताकि संवाद के लिए रास्ते फिर से खुल सकें। हिंसा कभी भी उस न्याय, स्थिरता और शांति की ओर नहीं ले जा सकती जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं।
स्कूल पर हुए हमले का जिक्र
अपने संबोधन के दौरान पोप लिओ ने सीधे तौर पर अमेरिका या इजरायल का नाम नहीं लिया। लेकिन इतिहास के पहले अमेरिकी पोप ने उन हमलों का जिक्र किया जिसमें एक स्कूल को निशाना गया। यह हमला युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान एक स्कूल को निशाना बनाते थे, जो युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान के एक प्राथमिक स्कूल पर किया गया। इस मिसाइल हमले में 165 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से कई बच्चे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि पुरानी खुफिया जानकारी के कारण शायद अमेरिका ने इस हमले को अंजाम दिया। मामले की जांच चल रही है।
लेबनान पर प्रभाव को लेकर चिंता
पोप लिओ ने कहाकि वह उन परिवारों के करीब थे जिनकी हत्या उन हमलों में हुई थी, जो स्कूलों, अस्पतालों और आवासीय केंद्रों को प्रभावित कर चुके हैं। उन्होंने लेबनान में युद्ध के प्रभाव के बारे में विशेष चिंता व्यक्त की, जहां राहत समूह एक मानवीय संकट की चेतावनी दे रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में ईसाई समुदायों की स्थिति वेटिकन के लिए विशिष्ट चिंता का विषय है, क्योंकि वे लंबे समय से अधिकतर मुस्लिम क्षेत्र में ईसाइयों के लिए एक मजबूत आधार का प्रतिनिधित्व करते आए हैं।
इजरायल-अमेरिका का नहीं लिया नाम
अमेरिका-इजरायल युद्ध की शुरुआत के दो हफ्तों से, पोप ने अपनी टिप्पणियों को कूटनीति और संवाद के लिए अनुरोध तक सीमित रखा है, ताकि खुद को अमेरिकी राजनीतिक संतुलन के रूप में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा करने से बचाने का स्पष्ट प्रयास हो सके। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अमेरिका या इजरायल का नाम नहीं लिया, लेकिन यह भी वेटिकन की कूटनीतिक तटस्थता की परंपरा के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, शुक्रवार को, इयातना के प्रहारों के संचार के संस्कार पर वेटिकन कक्षा में उपस्थित पुजारियों को संबोधित करते हुए, लिओ ने कहाकि यह संस्कार एक कार्यशाला है जो एकता और शांति को बहाल करती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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