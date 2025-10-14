Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pop star Katy Perry former Canadian Prime Minister Justin Trudeau kissing photo viral online speculations

जस्टिन ट्रूडो का केटी पेरी के साथ पुराना अफेयर? ‘किसिंग फोटो’ वायरल होने पर मचा है हंगामा

संक्षेप: पॉप स्टार केटी पेरी के साथ जस्टिन ट्रूडो की किसिंग तस्वीरें वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई है। इसके बाद अब चर्चाएं हैं कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो और केटी पेरी का अफेयर पुराना है। उनकी ऑनलाइन ट्रोलिंग भी हो रही है।

Tue, 14 Oct 2025 10:13 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
जस्टिन ट्रूडो का केटी पेरी के साथ पुराना अफेयर? ‘किसिंग फोटो’ वायरल होने पर मचा है हंगामा

पॉप स्टार केटी पेरी के साथ किसिंग की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल होने के बाद कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें लोगों के बीच कौतूहल का केंद्र बन गई है। वहीं लोग अब उनके रोमांस और अफेयर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रूडो और पेरी का यह अफेयर नया नहीं है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक केटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो के बीच रोमांस महीनों से पनप रहा था। सांता बारबरा के बीच पर दोनों की तस्वीरें वायरल होने के कुछ दिनों बाद, पेरी के एक करीबी सूत्र ने बताया है किया कि जुलाई में अपनी पहली डेट के बाद से ही ट्रूडो और पेरी एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। सूत्र ने बताया, "जब वह पहली बार जस्टिन से मिलो थीं, तो वह डेट पर जाने के बारे में नहीं सोच रही थीं, लेकिन वे संपर्क में रहे।"

सूत्रों के मुताबिक इतने प्रभावशाली राजनीतिक नेता होने के बावजूद ट्रूडो ने केटी पेरी से संपर्क बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सूत्र ने आगे कहा, “पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान उनसे मिलने कैलिफोर्निया भी गए थे। उनके बीच एक सहज संबंध है। वह उन्हें आकर्षक पाती हैं।”

यॉट पर रोमांस करते दिखे ट्रूडो

इससे पहले डेली मेल द्वारा पब्लिश्ड वायरल तस्वीरों में दोनों को केटी की यॉट पर गले मिलते, किस करते और रोमांस करते देखा गया है। तस्वीरों में काले रंग का स्विमसूट पहने पेरी ऊपरी डेक पर ट्रूडो को गले लगाते हुए दिखाई दे रही थीं। इससे पहले 40 वर्षीय गायिका और 53 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के बीच डेटिंग की अफवाहें पहली बार जुलाई 2025 में उड़ीं, जब उन्हें मॉन्ट्रियल के ले वायलोन रेस्टोरेंट में साथ खाना खाते हुए देखा गया।

ये भी पढ़ें:किसी और ने लिखी संजय कपूर की वसीयत! संपत्ति विवाद में इस शख्स की एंट्री

औपचारिक ऐलान का इंतजार

गौरतलब है कि 18 साल की शादी के बाद ट्रूडो अपनी पत्नी सोफी ग्रेगोइरे से अगस्त 2023 में अलग हो गए थे। उनके तीन बच्चे हैं। वहीं केटी पेरी एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं और उनकी एक 5 साल की बेटी है। फिलहाल केटी पेरी और ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि की है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।