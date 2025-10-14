जस्टिन ट्रूडो का केटी पेरी के साथ पुराना अफेयर? ‘किसिंग फोटो’ वायरल होने पर मचा है हंगामा

संक्षेप: पॉप स्टार केटी पेरी के साथ जस्टिन ट्रूडो की किसिंग तस्वीरें वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई है। इसके बाद अब चर्चाएं हैं कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो और केटी पेरी का अफेयर पुराना है। उनकी ऑनलाइन ट्रोलिंग भी हो रही है।

पॉप स्टार केटी पेरी के साथ किसिंग की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल होने के बाद कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें लोगों के बीच कौतूहल का केंद्र बन गई है। वहीं लोग अब उनके रोमांस और अफेयर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रूडो और पेरी का यह अफेयर नया नहीं है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक केटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो के बीच रोमांस महीनों से पनप रहा था। सांता बारबरा के बीच पर दोनों की तस्वीरें वायरल होने के कुछ दिनों बाद, पेरी के एक करीबी सूत्र ने बताया है किया कि जुलाई में अपनी पहली डेट के बाद से ही ट्रूडो और पेरी एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। सूत्र ने बताया, "जब वह पहली बार जस्टिन से मिलो थीं, तो वह डेट पर जाने के बारे में नहीं सोच रही थीं, लेकिन वे संपर्क में रहे।"

सूत्रों के मुताबिक इतने प्रभावशाली राजनीतिक नेता होने के बावजूद ट्रूडो ने केटी पेरी से संपर्क बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सूत्र ने आगे कहा, “पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान उनसे मिलने कैलिफोर्निया भी गए थे। उनके बीच एक सहज संबंध है। वह उन्हें आकर्षक पाती हैं।”

यॉट पर रोमांस करते दिखे ट्रूडो इससे पहले डेली मेल द्वारा पब्लिश्ड वायरल तस्वीरों में दोनों को केटी की यॉट पर गले मिलते, किस करते और रोमांस करते देखा गया है। तस्वीरों में काले रंग का स्विमसूट पहने पेरी ऊपरी डेक पर ट्रूडो को गले लगाते हुए दिखाई दे रही थीं। इससे पहले 40 वर्षीय गायिका और 53 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के बीच डेटिंग की अफवाहें पहली बार जुलाई 2025 में उड़ीं, जब उन्हें मॉन्ट्रियल के ले वायलोन रेस्टोरेंट में साथ खाना खाते हुए देखा गया।