Politics overshadowed peace white house after trump not getting nobel peace prize शांति से ऊपर हो गई राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल तो भड़क गया व्हाइट हाउस, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Politics overshadowed peace white house after trump not getting nobel peace prize

शांति से ऊपर हो गई राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल तो भड़क गया व्हाइट हाउस

नोबेल पुरस्कार का सपना बिखरने के बाद भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने समिति के खिलाफ बयान ना दिया हो लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा है कि नोबेल समिति के लिए अब राजनीति की अहमियत शांति से ज्यादा हो गई है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 09:33 AM
share Share
Follow Us on
शांति से ऊपर हो गई राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल तो भड़क गया व्हाइट हाउस

नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सपना बिखर गया। शांति के नोबेल के लिए ही वह उन युद्धों को भी रुकवने का क्रेडिट लेते रहे जो वास्तव में हुए ही नहीं। यहां तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम पर उन्होंने 10 से ज्यादा बार अपनी पीठ थपथपाई। वहीं जब नोबेल पी प्राइज मारिया कोरिना मचाडो को मिला तो उन्होंने कहा कि वह अपने लिए कभी नोबेल प्राइज नहीं मांग रहे थे। अब व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार समिति की आलोचना करते हुए उस पर वैश्विक शांति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के योगदान को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। ट्रंप विभिन्न असत्यापित दावों के आधार पर इस सम्मान को पाने की कोशिश करते रहे हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का दावा भी शामिल है।

व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वे राजनीति को शांति से अधिक प्राथमिकता देते हैं।' यह बात वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार का विजेता घोषित किए जाने के कुछ घंटों बाद कही गई। चेउंग ने कहा कि ट्रंप 'शांति समझौते कराना, युद्ध समाप्त कराना और लोगों की जान बचाना जारी रखेंगे। उनका हृदय मानवतावादी है।'

चेउंग की टिप्पणी के कुछ ही देर बाद, ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धन्यवाद दिया, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार न जीतने के बावजूद उनके शांति प्रयासों की सराहना की। उन्होंने लिखा, 'राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद!' एक प्रश्न के उत्तर में पुतिन ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में संवाददाताओं से कहा कि ट्रंप वर्षों और यहां तक ​​कि दशकों से चले आ रहे जटिल संकटों को हल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं।

ट्रंप शांति समझौतों, विशेष रूप से अब्राहम समझौते, के माध्यम से इजराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का श्रेय लेते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष सहित "आठ युद्धों" को समाप्त कराने के लिए वह नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं।

Nobel Prize Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।