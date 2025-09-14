चार्ली किर्क हत्याकांड के बाद अमेरिकी नेताओं में दहशत, सुरक्षा को लेकर बढ़ने लगी चिंता

अमेरिकी नेताओं को इन दिनों सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। खासतौर पर जिस तरह से सरेआम ट्रंप समर्थक चार्ली किर्क को मारा गया, उसने इन्हें और परेशान कर दिया है। पेन्सिलवेनिया के गवर्नर जोश शापिरो तो इस घटना से पहले भी सुरक्षा से जुड़े मसले का सामना कर रहे हैं।

अमेरिकी नेताओं को इन दिनों सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। खासतौर पर जिस तरह से सरेआम ट्रंप समर्थक चार्ली किर्क को मारा गया, उसने इन्हें और परेशान कर दिया है। पेन्सिलवेनिया के गवर्नर जोश शापिरो तो इस घटना से पहले भी सुरक्षा से जुड़े मसले का सामना कर रहे हैं। करीब पांच महीने पहले बीच रात कोई उनके घर में घुस गया था और आग लगा दी थी। उस वक्त शापिरो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। बता दें कि साल 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शापिरो डेमोक्रेट्स के संभावित उम्मीदवार भी हैं।

अब चार्ली किर्क की हत्या के बाद, चाहे डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन दोनों में ही डर समाया हुआ है। दोनों पक्षों के नेता अब सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों को तवज्जो देने लगे हैं। इनके अंदर एक तरह का डर और चिंता समाने लगी है। कुछ राजनीतिज्ञों ने तो पब्लिक में होने वाले कार्यक्रमों से दूरी बनानी भी शुरू कर दी है। वहीं, कुछ अन्य भारी पुलिस बल और सुरक्षा की व्यवस्था होने पर ही जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि सभी यह दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किर्क हत्याकांड का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है।

डोनाल्ड ट्रंप से हाल ही में फॉक्स न्यूज ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। ट्रंप से पूछा गया था कि क्या आप अपने पब्लिक कार्यक्रम रद्द करने वाला हैं। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब था कि आपको आगे बढ़ना होगा। गौरतलब है कि किर्क की हत्या के दिन से ही यहां पर मौत की धमकियों में इजाफा हुआ है। इन सबके बीच एलन मस्क ने लेफ्ट पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘लेफ्ट हत्या की पार्टी है। अगर वो हमें शांति से नहीं रहने देंगे तो यह हमारे ऊपर है कि हम लड़ें या मर जाएं।’