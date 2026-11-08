पोलैंड में गोलीबारी से 9 लोगों की मौत, हमलावर के घर में मिलीं 3 रिश्तेदारों की लाश

इस हमले में 6 लोगों (4 महिलाएं और 2 पुरुष) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस दर्दनाक हमले को स्पष्ट रूप से 'आतंकवादी हमला' करार दिया है।

संदिग्ध हमलावर ने सेना जैसे कपड़े पहन रखे थे, जिसकी पहचान 24 साल पोलिश नागरिक मिखाल ओ. के रूप में हुई है।

पोलैंड के ऐतिहासिक और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले दक्षिणी शहर क्राको के मुख्य बाजार में शनिवार दोपहर हुई एक भीषण सामूहिक गोलीबारी की घटना ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। अति-दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित 24 साल के बंदूकधारी ने कार में सवार होकर भीड़भाड़ वाले इलाके में एआर-15 ऑटोमैटिक राइफल से अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं।

इस हमले में 6 लोगों (4 महिलाएं और 2 पुरुष) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस दर्दनाक हमले को स्पष्ट रूप से 'आतंकवादी हमला' करार दिया है।

कार से अंधाधुंध फायरिंग और पुलिस मुठभेड़ घटना शनिवार दोपहर करीब 3:00 बजे (स्थानीय समयानुसार) की है, जब पर्यटकों और स्थानीय लोगों से खचाखच भरे ऐतिहासिक 'मेन मार्केट स्क्वायर' में अचानक एक काले रंग की सुबारू कार घुसी गई।

संदिग्ध हमलावर ने सेना जैसे कपड़े पहन रखे थे, जिसकी पहचान 24 साल पोलिश नागरिक मिखाल ओ. के रूप में हुई है। उसने कार की खिड़की से पैदल चल रहे लोगों और पास से गुजर रही एक ट्राम पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मात्र 3 मिनट के भीतर पुलिस ने हमलावर को घेर लिया। 1 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस अधिकारियों ने गोली चलाकर हमलावर को घायल कर दिया और हिरासत में ले लिया। इस मुठभेड़ में दो पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं।

आरोपी के घर से मिले परिवार के 3 और शव क्राको में हुए कत्लेआम की जांच के दौरान जब पुलिस एजेंसियां क्राको से लगभग 200 किलोमीटर दूर ओस्ट्रोविएक श्विएतोक्रजिस्की स्थित आरोपी के घर पहुंचीं, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी दंग रह गए।

काउंटर-टेररिज्म टीम और सुरक्षा बलों ने जब संदिग्ध के फ्लैट में प्रवेश किया, तो वहां दो महिलाओं और एक पुरुष के गोलियों से छलनी शव बरामद हुए।

प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने आपातकालीन बैठक में पुष्टि की कि ये तीनों शव बंदूकधारी के निकटतम परिजनों (माता-पिता और बहन) के हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि क्राको में नरसंहार को अंजाम देने से पहले उसने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया था।

मरने वालों में कौन-कौन शामिल? पोलैंड के गृह मंत्री मार्सिन किर्विंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुरुआती जांच से साफ होता है कि हमलावर अति-दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी विचारधारा से बुरी तरह प्रभावित था।

क्राको के बाजार में मारे गए 6 लोगों में एक ब्रिटिश नागरिक शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पुर्तगाल, रूस और ब्रिटेन के 5 से अधिक विदेशी पर्यटक इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नाव्रोत्की ने इस भीषण त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए 8 और 9 नवंबर को दो दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।

दुनिया भर के नेताओं- यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास और कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने इस कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है।