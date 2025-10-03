NATO देश के नेता ने ही माना- रूस भारी पड़ रहा है, यही हाल रहा तो यूरोप खत्म होगा

टस्क ने कहा कि मेरा कहना है कि वे लड़ने के लिए तैयार हैं। वे बलिदान के लिए तैयार रहते हैं और वे किसी भी अंजाम का सामना करने के लिए भी रेडी हैं। रशिया टुडे के मुताबित टस्क ने कहा कि मनोवैज्ञानिक बढ़त रूस ने बना रखी है। पश्चिमी देशों के मुकाबले रूस का नेतृत्व भी मजबूत और निर्णायक है।

रूसी सेना का मनोबल यूक्रेन के समर्थक यूरोपीय देशों के मुकाबले कहीं ऊंचा है। व्लादिमीर पुतिन के मुल्क को बढ़त हासिल है। यह बात रूस से मुकाबले में हमेशा खड़े रहे NATO के ही एक सदस्य देश पोलैंड के पीएम ने मानी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को कोपेनहेगन में यूरोपीय देशों की एक समिट के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि रूस को सबसे बड़ी बढ़त उनकी मानसिकता दिलाती है। दिल और दिमाग की ओर इशारा करते हुए डोनाल्ड टस्क ने कहा कि इसकी मजबूती में रूस की सेना कहीं आगे है। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट की मीटिंग के दौरान टस्क ने कहा कि रूस की सेना के आगे यूरोपीय देशों का मनोबल कमजोर दिखता है।

टस्क ने कहा कि यूरोपीय देश कोई भी फैसला लेने में देरी करते हैं और कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस मामले में रूस ने अपनी बढ़त को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि यदि रूस ने यूक्रेन को पराजित कर दिया तो फिर पूर्वी यूरोप की ओर भी वह बढ़ेगा।