रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तारी की धमकी देने लगा अदना सा देश, आखिर क्या है पूरा मामला

संक्षेप: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तारी की धमकी मिल रही है। यह धमकी भी पोलैंड जैसा देश दे रहा है, जो रूस से 55 गुना छोटा है। पोलैंड के विदेश मंत्री रेदोस्ला सिर्कोस्की ने मंगलवार को इस बारे में बयान जारी किया।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तारी की धमकी मिल रही है। यह धमकी भी पोलैंड जैसा देश दे रहा है, जो रूस से 55 गुना छोटा है। पोलैंड ने पुतिन को यह धमकी अपनी एयरस्पेस के इस्तेमाल करने पर दी है। पोलैंड के विदेश मंत्री रेदोस्ला सिर्कोस्की ने मंगलवार को इस बारे में बयान जारी किया। असल में हंगरी में होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाएंगे। उनका विमान पोलिश एयरस्पेस से गुजरेगा।

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ा हुआ है। पुतिन पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। पोलैंड के विदेश मंत्री का बयान इसी संदर्भ में आया है। उन्होंने कहा कि मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि एक स्वतंत्र पोलिश अदालत सरकार को इस प्रकार के विमान को लेकर संदिग्ध को हेग की अदालत में सौंपने के लिए आदेश न दे। उन्होंने यह भी कहा कि रूस को भी इस बारे में अंदाजा होगा। इसलिए हो सकता है उड़ान के लिए कोई अलग रास्ता अपनाया जाए।

क्रेमलिन ने क्या कहा

इस बीच मंगलवार को क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाले सम्मेलन अभी तक स्पष्ट नहीं है। अभी तक इसको लेकर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले अमेरिकी प्रसारक सीएनएन ने एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी सचिव मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव के बीच होने वाली मीटिंग स्थगित हो गई है। हालांकि ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत के स्थगित होने से क्रेमलिन ने इनकार किया है।