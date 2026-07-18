PoK में हिंसा पर भड़का UN, पाकिस्तान को लगाई लताड़, मौतों की जांच की मांग
UN ने बयान में कहा कि किसी नागरिक संगठन को अपराधी घोषित करना और जन सभाओं पर कड़े बैन लगाना अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। इसमें कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। पीओके में जारी अशांति पर अब संयुक्त राष्ट्र (UN) ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है और मौतों की जांच करवाने के लिए कहा है। जिनेवा से जारी बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क ने इस माह के अंत में होने वाले क्षेत्रीय चुनावों से पहले पीओके में फैली अशांति के बीच शांति बनाए रखने की अपील की।
बयान के अनुसार, जून से अब तक कई लोगों की मौत की जानकारी है। इनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं, जबकि कुछ कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मी भी शामिल हैं। टुर्क ने अशांति के दौरान हुई मौत की सभी घटनाओं की तत्काल, गहन और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के सदस्यों, दोनों की मौत की घटनाओं की जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही 'ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' (जेएएसी) पर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाते हुए आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत बैन लगा दिया गया है। इस संगठन में व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, छात्र, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हैं।
JAAC पर लगे बैन से भी भड़का UN
इसके बाद संगठन के कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। बयान में कहा गया कि किसी नागरिक संगठन को अपराधी घोषित करना और जन सभाओं पर कड़े बैन लगाना अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। टुर्क ने कहा कि हिरासत में लिए गए जेएएसी नेताओं को कानूनी सहायता और अपने परिवारों से मिलने की सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही उनके निष्पक्ष सुनवाई और विधिसम्मत प्रक्रिया के अधिकार की पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए।
तुरंत पूरी तरह से बहाल करो इंटरनेट सेवाएं
बयान में कहा गया कि क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध भी चिंता का विषय हैं। बयान में कहा गया, ''हम अधिकारियों से पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बहाल करने का आग्रह करते हैं।'' तुर्क ने स्थानीय लोगों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए सार्थक एवं समावेशी राजनीतिक संवाद शुरू करने का भी आह्वान किया।
'यहां राशन की किल्लत, भारत मदद करे'
बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है तथा पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की जारी कार्रवाई के बावजूद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट दी कि रविवार को पूरे क्षेत्र में बंद के दौरान कई इलाकों, विशेष रूप से मीरपुर जिले में प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन कर्मियों (पुलिस) के बीच हुई झड़पों में पुलिसकर्मियों समेत करीब दसियों लोग घायल हो गए। रैली संबोधित करते हुए जेएएसी के नेता सरदार अमान खान ने भारत से मानवीय सहायता की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि पीओके के निवासी भोजन और आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे हैं। खान ने कहा, "हमें भारत की मदद की जरूरत है। यहां राशन की किल्लत है... और हमें आपकी मदद चाहिए।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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