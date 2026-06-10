PoK में प्रोटेस्ट की सजा मौत, 4 नेताओं के सिर पर 1 करोड़ का इनाम; क्यों मची है चीख-पुकार?

PoK में विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान सरकार ने JAAC के 4 नेताओं पर 1 करोड़ रुपये का इनाम रखा है। पाकिस्तानी कार्रवाई में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है। जानें पूरा विवाद।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शनों और हड़ताल के बाद सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण हिंसक झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में एक डॉक्टर और एक महिला समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। हालात बेकाबू होने के बाद पीओके प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी हैं। प्रदर्शनों को कुचलने के लिए प्रशासन ने 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के 4 नेताओं की गिरफ्तारी पर एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम घोषित किया है। यह वही संगठन है जिसे पिछले हफ्ते बैन किया गया है और जो इस पूरे इलाके में हो रहे प्रदर्शनों के केंद्र में है। पाकिस्तान द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई क्रूर कार्रवाई में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

हिंसक झड़प में कई लोगों की मौत मीरपुर विजन (मीरपुर, भिंबर और कोटली जिले) से प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर अपना मार्च शुरू किया, जिसके बाद कई जगहों पर पुलिस से उनकी सीधी भिड़ंत हुई।

सबसे हिंसक झड़पें कोटली शहर में हुईं। स्थानीय निवासियों और पीओके कैबिनेट के सदस्यों के मुताबिक, इन झड़पों में एक डॉक्टर और एक महिला सहित कई लोगों की जान गई है और दर्जनों लोग घायल हैं।

बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर अपने घर की छत पर थे, तभी उन्हें गोली लग गई। मीरपुर के बाहरी इलाके में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए।

नेताओं पर देशद्रोह का केस और 1 करोड़ का इनाम पीओके के गृह विभाग ने JAAC नेता शौकत नवाज मीर (मुजफ्फराबाद) और मेहरान अरशद ख्वाजा (मीरपुर) के खिलाफ देशद्रोह की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं। इन पर अपने भाषणों, वीडियो और ऑडियो के जरिए देशद्रोह फैलाने का आरोप लगाया गया है।

इसके अलावा, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे चार प्रमुख नेताओं - शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी के लिए 'हेड मनी' के तौर पर 1-1 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की गई है।

इंटरनेट सेवाएं ठप, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित विरोध को दबाने के लिए पूरे पीओके में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे वहां से सही जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है। सभी शहरों और कस्बों में पूर्ण हड़ताल है। बैंक, मेडिकल स्टोर और परिवहन पूरी तरह से ठप हैं। मुजफ्फराबाद में दंगा रोधी पुलिस ने सरकारी इमारतों और मुख्य सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच, वकीलों ने भी JAAC के कोर मेंबर और वरिष्ठ वकील अमजद अली खान की गिरफ्तारी के विरोध में न्यायिक कामकाज का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है।

विदेशी एजेंसियों से संपर्क के आरोप में 5 गिरफ्तार खुफिया इनपुट के आधार पर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने मुजफ्फराबाद से पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सरकारी न्यूज एजेंसी (APP) के दावों के मुताबिक, पूछताछ के बाद भारी मात्रा में हथियार (7 स्वचालित हथियार, कई ग्रेनेड और सैन्य उपकरण) बरामद हुए हैं। जांचकर्ताओं का दावा है कि इन संदिग्धों के विदेशी खुफिया एजेंसियों से संपर्क होने के सबूत मिले हैं।

पीओके के पीएम की अपील- 'बातचीत की मेज पर लौटें' पीओके के कठपुतली प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि खून-खराबे और आगजनी के बजाय चर्चा से समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही धमकियों और बेवजह के आंदोलन से पीओके में किसी का भला नहीं होने वाला है।

मानवाधिकार संगठनों ने जताई गंभीर चिंता पीओके में मचे इस बवाल पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी नजरें गड़ा दी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ पाकिस्तान (HRCP) ने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए की जा रही हिंसक कार्रवाई, इंटरनेट शटडाउन और बड़े पैमाने पर मनमानी गिरफ्तारियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। संस्थाओं ने प्रशासन से स्थिति को सामान्य करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

क्यों सुलग रहा है PoK? PoK में इस बड़े बवाल की मुख्य वजह 27 जुलाई को होने वाले विधायी चुनाव हैं। चुनाव से पहले 45 में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं, जिसके खिलाफ नागरिक समाज के गठबंधन 'JAAC' ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। सीटों के आरक्षण के अलावा, स्थानीय लोग पिछली हिंसक घटनाओं, इंटरनेट शटडाउन, बिजली संकट, महंगाई, बेरोजगारी, संसाधनों के दोहन और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने जैसे अहम मुद्दों को लेकर भी आक्रोशित हैं।

संगठन पर लगा 'आतंकी' होने का ठप्पा पीओके अधिकारियों ने 'पब्लिक ऑर्डर और सुरक्षा' का हवाला देते हुए पिछले हफ्ते JAAC पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, संगठन के सदस्यों ने 'आतंकी' संगठन घोषित किए जाने की इस कार्रवाई को उत्पीड़न और दमनकारी कदम बताया है।