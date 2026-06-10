गोली खा लेंगे लेकिन… PoK में कफन बांधकर उतरे JAAC नेता, पाकिस्तानी हुकूमत को सीधी चेतावनी

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई में अब तक 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। सैंकड़ों लोग घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने JAAC नेताओं को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है।

पाकिस्तानी हुकूमत के अत्याचार से तंग होकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि लोगों की तकलीफें सुनने की बजाय आसिम मुनीर की फौज इन प्रदर्शनकारियों के साथ खुलेआम बर्बरता कर रही है। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं जा रही हैं और पुलिस की हिंसक कार्रवाई में अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। साफ है कि PoK में आटे, बिजली और बुनियादी अधिकारों के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे तौर पर हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी बगावत में तब्दील हो चुका है। इस बीच JAAC के नेताओं ने शरीफ सरकार को चेतावनी दी है।

बता दें कि पाकिस्तान ने PoK के लोगों के लिए आवाज उठाने वाली 'ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं सरकार ने समूह के शीर्ष नेताओं पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम रख दिया है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इन नेताओं को शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों के हौसले अब भी पस्त नहीं हुए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा इस पूरे जनआंदोलन को देशद्रोह और आतंकवाद का नाम दिए जाने पर JAAC के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने कहा है कि सरकार को ये आरोप वापस लेने ही होंगे।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक विरोध के पहले चरण के सफल होने का दावा करते हुए शौकत मीर ने एक बयान में कहा, "प्रशासन ने हम पर जो देशद्रोह के झूठे आरोप लगाए हैं, मैं गोली खा लूंगा ये बर्दाश्त नहीं करूंगा।" शौकत मीर के अलावा एक और JAAC नेता ख्वाजा मेहरान ने हुंकार भरी है। उन्होंने यहां हजारों लोगों की भीड़ के बीच कहा है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। ख्वाजा मेहरान ने कहा, “गोली और बंदूक के दम पर कश्मीरियों को डराने की नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब चाहे हमारी जान चली जाए या सब कुछ तबाह हो जाए, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।”

आंदोलनकारी नेताओं पर 1 करोड़ का इनाम प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देख शहबाज शरीफ की सरकार सकपका गई है। गोली के दम पर भी जब वह लोगों पर काबू नहीं कर पा रही तब उसने JAAC के चार शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम देने का ऐलान किया गया है। ये घोषणा JAAC चेयरमैन शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अर्शद और सरदार अमान खान के लिए की गई है।