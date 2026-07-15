PoK प्रदर्शन: भीड़ में आतंकियों को घुसाने की साजिश, पाकिस्तान ने तो नीचता की हद पार कर दी!

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुजफ्फरबाद मार्च से ठीक पहले पाकिस्तानी सेना लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के गुर्गों को इन नागरिक प्रदर्शनों में घुसपैठ कराने की तैयारी कर रही है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बुनियादी हक, महंगाई और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर चल रहा 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) का नागरिक आंदोलन अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक विशेष खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी (ISI) इस शांतिपूर्ण जन-आंदोलन को पूरी तरह कुचलने और बदनाम करने के लिए एक खौफनाक साजिश रच रही है।

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुजफ्फरबाद मार्च से ठीक पहले पाकिस्तानी सेना लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के गुर्गों को इन नागरिक प्रदर्शनों में घुसपैठ कराने की तैयारी कर रही है।

पाकिस्तानी सेना की इस खौफनाक साजिश के 4 बड़े रणनीतिक हिस्से 1. शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंसा भड़काना पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य इन आतंकी गुर्गों को आम नागरिकों के भेष में भीड़ के अंदर घुसाना है। ये घुसपैठिए प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षाबलों पर हमला करेंगे, सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे।

जब आंदोलन हिंसक हो जाएगा, तो पाकिस्तानी सेना को इसे एक "राष्ट्र-विरोधी और आतंकी साजिश" घोषित करने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद सेना आम नागरिकों के खिलाफ कड़े मिलिट्री और काउंटर-टेरर ऑपरेशन शुरू कर सकेगी।

2. आंदोलन के बुनियादी मुद्दों को 'जिहादी नैरेटिव' से बदलना अब तक PoK का यह आंदोलन मुख्य रूप से बिजली बिलों में कटौती, आटे पर सब्सिडी, बेतहाशा महंगाई और स्थानीय गवर्नेंस जैसे पूरी तरह गैर-धार्मिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रहा है।

पाकिस्तानी सेना लश्कर और जैश के नेटवर्क को PoK के सूचना तंत्र में खुली छूट देने जा रही है। इसका मकसद स्थानीय नागरिक मांगों को दबाकर वहां 'कट्टरपंथी इस्लामिक एजेंडा' और 'भारत-विरोधी बयानबाजी' को आगे बढ़ाना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस जायज नागरिक आंदोलन की साख को खत्म किया जा सके।

3. JAAC के शीर्ष नेतृत्व को प्रॉक्सी आतंकियों से निशाना बनाना खुफिया इनपुट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना सीधे तौर पर पुलिस या रेंजर्स का इस्तेमाल करने के बजाय लश्कर और जैश के 'डिनाइबल नेटवर्क' यानी ऐसे ठिकाने जिनसे सेना पल्ला झाड़ सके, उसके जरिए आंदोलन के मुख्य आयोजकों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को डराने, अगवा करने या उन्हें खत्म करने की योजना बना रही है।

अगर किसी बड़े नेता की हत्या होती है, तो पाकिस्तानी सेना अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए इसे 'आतंकी गुटों की आपसी रंजिश' या 'आंतरिक विवाद' का नाम देकर आसानी से पल्ला झाड़ लेगी।

4. PoK का पूरी तरह से सैन्यीकरण करना कथित तौर पर इस पूरी प्रायोजित हिंसा का अंतिम उद्देश्य सेना को पूरे PoK में बड़े पैमाने पर अतिरिक्त बलों की तैनाती का कानूनी बहाना देना है। काउंटर-टेरर ऑपरेशन और इमरजेंसी सुरक्षा उपायों की आड़ में पूरे इलाके में पाकिस्तान रेंजर्स और फ्रंटियर कोर (FC) के जवानों को तैनात कर नागरिक इलाकों पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाएगा।

बदतर होते जा रहे हैं जमीनी हालात यह चौंकाने वाला खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब मुजफ्फरबाद की तरफ होने वाले इस बड़े मार्च से पहले ही PoK के रावलाकोट और सुधनोती इलाकों में तनाव चरम पर है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से की गई कथित फायरिंग में अब तक कम से कम आठ प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है।