PoK में आजादी की उठी मांग तो जल्लाद बनी मुनीर की फौज, निहत्थे लोगों पर बर्बरता का वीडियो देख रह जाएंगे दंग
रावलकोट, मुज़फ्फराबाद, कोटली, भिंबर, दादयाल, पलांद्री एवं सुधनोती में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार और सेना विरोधी नारे लगाए हैं। लोगों ने आजादी की मांग भी उठाई है। इस बीच एक वीडियो देख आपका दिल पसीज जाएगा
Pok Unrest: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त तनाव चरम पर है। हजारों लोग आजादी की मांग लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना PoK के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार विरोध दबाने के लिए हर तरह के नापाक हथकंडे अपना रही है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स पर पाक सेना ने तब तक फायरिंग की, जब तक वह गोलियों से छलनी नहीं हो गया।
जानकारी के मुताबिक यह वीडियो रावलाकोट का है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग वैश्विक समुदाय से लगातार पाकिस्तान को उसकी इस घटिया करतूत के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग कर रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल एक निहत्थे स्थानीय नागरिक पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं, जबकि वह नागरिक अपनी जान बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहा है। इंटरनेट पर ऐसी दूसरी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं।
जनाजे तक को नहीं छोड़ा
आवाम की बुनियादी मांगों को सुनने और बातचीत करने के बजाय पाकिस्तानी हुकूमत ने दमनकारी रास्ता चुन लिया है। पाकिस्तान सरकार ने स्थानीय लोगों की आवाज उठाने वाली 'ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी' को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। यही नहीं समूह के नेताओं पर एक करोड़ तक का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप कर दिया है। हद तो तब हो गई जब पाक सेना ने जनाजे को भी नहीं छोड़ा और गोलियां चला दी।
आजादी के लग रहे नारे
PoK में हताश जनता का यह प्रदर्शन बीते मंगलवार को और तेज हो गया। सूत्रों के मुताबिक रावलकोट, मुज़फ्फराबाद, कोटली, भिंबर, दादयाल, पलांद्री एवं सुधनोती में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार और सेना विरोधी नारे लगाए। आजादी की मांग भी उठ रही है। रावलकोट में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन दोपहर 11 बजे शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मेन रोड को जाम कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान पुलिस, सेना और रेंजर्स ने गोलीबारी, पेलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। पलांद्री में आंसू गैस के इस्तेमाल के बावजूद हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तानी सरकार का विरोध किया। इस बीच, सुधनोती में प्रदर्शनकारियों ने लकड़ी की छड़ें लेकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी सरकार तथा सेना को चेतावनी दी। मुजफ़्फ़राबाद के नीलम ब्रिज पर भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई हैं। गोलीबारी के वीडियो सामने आने से तनाव और बढ़ गया है। आधिकारिक आंकड़ों में पुलिस हिंसा में पिछले चार दिनों में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई जिनमें 19 बच्चे और सात गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। सैंकड़ों लोग घायल भी हुए हैं।
क्यों सुलग रहा है PoK?
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, रावलाकोट और मुजफ्फरराबाद में यह हिंसा पिछले साल से ही सुलग रही है। JAAC के नेतृत्व में स्थानीय आवाम पिछले लंबे समय से अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही थी। गेहूं, आटे और जरूरी चीजों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से आम जनता त्रस्त है। प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी राजनीतिक मांग यह भी है कि पीओके विधानसभा में शरणार्थियों के लिए तय 12 सीटों को खत्म किया जाए। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जिन्हें शरणार्थी माना जाता है और कहा जाता है कि वे जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर चले गए थे, लेकिन अब वे पीओके के बजाय पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। प्रदर्शनकारी सवाल उठाते हैं कि जो लोग पीओके में नहीं रहते, वे इन 12 सीटों के लिए वोट कैसे दे सकते हैं और उनका प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना यह सुनिश्चित करती है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में रहने के बावजूद, इन आरक्षित सीटों पर हिज़्बुल मुजाहिदीन के सदस्यों और उनके रिश्तेदारों का ही चुनाव हो। नतीजतन, पीओके विधानसभा की 45 में से 12 सीटें आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में रहती हैं। इससे वे विधायकों को प्रभावित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी पसंद का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण अब्दुल्ला सईद शाह है, जिसे पीर मजहर सईद शाह के नाम से भी जाना जाता है। उसे जैश-ए-मोहम्मद के सिंध प्रांत का प्रमुख बताया जाता है। इस चरमपंथी संगठन में कथित भूमिका के बावजूद वह पीओके विधानसभा का सदस्य है और हाल तक सूचना और प्रसारण मंत्री का पद संभाल रहा था।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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