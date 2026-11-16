मनीला में रात्रिभोज में शामिल होंगे पीएम मोदी, 100 साल पुराने गुरुद्वारा भी जाएंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की ओर से आसियान शिखर सम्मेलन और इससे संबंधित बैठकों में हिस्सा लेने आए नेताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में शिरकत की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की ओर से आसियान शिखर सम्मेलन और इससे संबंधित बैठकों में हिस्सा लेने आए नेताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में शिरकत की। यह रात्रिभोज मनीला स्थित फिलीपीन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मोदी ने ‘बारोंग तागालोग’ पहना, जो फिलीपीन के पुरुषों की पारंपरिक औपचारिक पोशाक है। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक, रात्रिभोज में पारंपरिक व्यंजन परोसे गए।
मनीला पहुंचे हैं मोदी
मोदी मंगलवार को होने वाले 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मनीला पहुंचे हैं। वह राष्ट्रपति मार्कोस के निमंत्रण पर फिलीपीन की यात्रा पर हैं। फिलीपीन के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री रॉबर्ट जोसेफ जे मोंटेस डी क्लारो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कलाकारों की ओर से प्रस्तुत पारंपरिक गीतों और नृत्य कार्यक्रम का आनंद लिया।
मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय समुदाय से मिलकर बहुत खुशी हुई, जिसने गर्मजोशी से स्वागत किया। यह देखकर अच्छा लगता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपनी संस्कृति को सहेजने के साथ-साथ दोनों देशों को करीब लाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बच्चों ने मोदी के समक्ष ‘पूर्ण कुंभ श्लोक’ का पाठ किया। इसके अलावा बॉलीवुड गीतों और भांगड़ा की प्रस्तुतियां भी हुईं।
मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में भारत और फिलीपीन के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों की शानदार झलक देखने को मिली। मोदी के लिए इलिगन शहर के ‘इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड’ की ओर से रामायण की विशेष प्रस्तुति भी आयोजित की गई, जिसमें वहां की पारंपरिक शैली का समावेश था।
गुरुद्वारा खालसा दीवान के समारोह में होंगे शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मनीला में 100 साल से अधिक पुराने गुरुद्वारा खालसा दीवान में पुनर्विकास कार्यों की शुरुआत के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस दिन को विशेष बताते हुए गुरुद्वारे के आध्यात्मिक महत्व और सिख समुदाय के वैश्विक योगदान का उल्लेख किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि 17 नवंबर, एक अत्यंत विशेष दिन है। मुझे मनीला स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान के पुनर्विकास कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने का सम्मान प्राप्त होगा। यह गुरुद्वारा एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है और अपार आध्यात्मिक महत्त्व का केंद्र है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।