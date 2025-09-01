पीएम मोदी और पुतिन की बैठक से ठीक पहले, अमेरिका को याद आया भारत; रिश्ते पर दिया बयान

भारत, चीन और रूस जैसे यूरेशियाई देश एससीओ समिट में ऐसे वक्त मिल रहे हैं, जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर रखा है। अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया क्योंकि नई दिल्ली ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात की। इन्हें आपस में गले लगाते और हाथ मिलाते देखा गया। पुतिन, जिनपिंग और मोदी के एकसाथ वाली तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गईं। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के एक बड़े नेता भारत और अमेरिका के रिश्ते की याद दिलाने लगे। उन्होंने इसे 21वीं सदी का सबसे अहम रिश्ता बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि भारत-अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।

मार्को रुबियो ने एक्स पर लिखा, 'इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर रोशनी डाल रहे हैं जो हमें आगे ले जा रहे हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रक्षा और द्विपक्षीय रिश्तों से लेकर दोनों देशों के लोगों की यह गहरी दोस्ती है जो इस सफर को मजबूत बनाती है।' अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से यह पोस्ट मोदी और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले आई। राजनीतिक जानकार अब इसके अलग-अलग मायने भी तलाश रहे हैं।

ट्रंप टैरिफ के चलते रिश्तों में तनाव भारत, चीन और रूस जैसे यूरेशियाई देश एससीओ समिट में ऐसे वक्त मिल रहे हैं, जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर रखा है। अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया क्योंकि नई दिल्ली ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत का कहना है कि रूस से तेल खरीदने का फैसला उसकी 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने भारी प्रतिबंध लगाए हैं। भारत ने अमेरिका के इन टैरिफ को अनुचित, गलत और बेवजह बताया है। साथ ही, कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।