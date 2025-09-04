PM मोदी-जिनपिंग-पुतिन को साथ देखकर खौफ में US पत्रकार, कहा- तस्वीर ने हर अमेरिकी की रूह...

अमेरकी पत्रकार ने कहा कि मुझे लगता है कि हम आज के दिन को ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखेंगे। पुतिन, पीएम मोदी, शी जिनपिंग की तस्वीर हर अमेरिकी की रूह कंपा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले के चलते भारत और चीन कई सालों बाद फिर से करीब आ रहे हैं। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई तो दुनिया देखती रह गई। तीनों की तसल्ली से बात करने की तस्वीर सामने आई तो अमेरिका में डर बैठ गया। चारों ओर इसी तस्वीर पर ही चर्चा हो रही है।

अमेरिकी पत्रकार और CNN के होस्ट वैन जोन्स ने कहा कि मोदी, जिनपिंग, पुतिन की तस्वीर ने हर अमेरिकी की रूह कंपा दी। उन्होंने कहा, ''अगर हम यही चाहते हैं, तो मैं ट्रंप की इस करारी हार के लिए निंदा करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे लगता है कि हम आज के दिन को ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखेंगे। पुतिन-पीएम मोदी-शी जिनपिंग की तस्वीर हर अमेरिकी की रूह कंपा रही है।''

उन्होंने आगे कहा कि यह एक नई विश्व व्यवस्था है। बहुध्रुवीय दुनिया। वे इसे बहुध्रुवीय कहते हैं, मैं इसे पश्चिम को अब एक घेरे में कहता हूं। उन्होंने भारत, चीन और रूस के एक साथ आने को अमेरिका के लिए अच्छा नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। चाहे वो डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स, दोनों के लिए ऐसा होना अच्छा नहीं है। यह तस्वीर पुतिन के लिए बड़ी उपलब्धि जैसा है। यह पश्चिम के दिल पर ताना गया खंजर है। शी जिनपिंग और पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ने सबसे पहले हाल ही में तियानजिन में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में सुर्खियाँ बटोरीं, जहाँ तीनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से एक दुर्लभ सौहार्दपूर्ण माहौल दिखाया। वे गहरी बातचीत में व्यस्त थे, उनके पास अनुवादक मौजूद थे, और मोदी और पुतिन की हाथ पकड़े हुए तस्वीरें भी खींची गईं।