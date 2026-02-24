Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

PM मोदी को खाली सदन में नहीं बोलने देंगे, इजरायली स्पीकर का विपक्ष को चैलेंज

Feb 24, 2026 09:04 am ISTNisarg Dixit भाषा
share Share
Follow Us on

जनवरी 2025 में अमित के न्यायालय के प्रमुख चुने जाने के बाद, न्याय मंत्री यारिव लेविन ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनके अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है और उनसे मिलने या उन्हें न्यायालय के प्रमुख के रूप में संबोधित करने से भी इनकार कर दिया है।

PM मोदी को खाली सदन में नहीं बोलने देंगे, इजरायली स्पीकर का विपक्ष को चैलेंज

इजरायली संसद नेसेट में विपक्षी सदस्यों द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का बहिष्कार करने की धमकियों से बेपरवाह स्पीकर अमीर ओहाना ने कहा है कि वह उनकी जगह रिक्त सीट को पूर्व सांसदों से भरेंगे। स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी। मोदी की इजरायल यात्रा घरेलू राजनीति में उलझती प्रतीत हो रही है। यहां के विपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर प्रोटोकॉल के अनुसार उच्चतम न्यायालय प्रमुख को आमंत्रित नहीं किया गया तो वे भारतीय नेता के संसदीय संबोधन का बहिष्कार करेंगे।

राष्ट्रीय प्रसारक कान ने सोमवार को बताया कि विपक्षी पार्टी येस एटिड की सांसद मेइराव बेन-अरी ने इस मुद्दे पर एक बैठक के दौरान ओहाना को चुनौती दी। इस पर ओहाना ने सांसद से कथित तौर पर कहा, 'चिंता मत करो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी आधे खाली सदन में भाषण नहीं देंगे।' खबरों के मुताबिक, ओहाना ने कहा कि 'बेशक' उच्चतम न्यायालय के प्रमुख यित्ज़ाक अमित को भाषण में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।

मोदी के 25 फरवरी को दो-दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान वह संभवतः नेसेट को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से मुलाकात करेंगे। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने रेखांकित किया कि जब मोदी सदन को संबोधित करें तो उच्चतम न्यायालय के प्रमुख अमित को नेसेट में आमंत्रित किया जाए।

विपक्ष का प्लान

विपक्ष के सूत्रों का कहना है कि यह बहिष्कार का आह्वान नहीं है, लेकिन सरकार 'जानबूझकर हमें एक बुरी स्थिति में धकेलने की कोशिश कर रही है।' उन्होंने कहा, 'यदि गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री के साथ विशेष सत्र के दौरान उच्चतम न्यायालय के प्रमुख का बहिष्कार करता है, तो हम बहस में शामिल नहीं हो पाएंगे।' लैपिड ने सांसदों से कहा, कि गठबंधन द्वारा अमित का एक और सार्वजनिक बहिष्कार विधायिका के लिए 'भारी शर्मिंदगी' का कारण बनेगा।

लैपिड ने कहा, 'हम नहीं चाहते कि भारत को उस समय हमारे कारण शर्मिंदगी उठानी पड़े, जब एक अरब लोगों के देश के प्रधानमंत्री यहां आधी खाली संसद के सामने खड़े होंगे।' इजरायल की घरेलू राजनीति में न्यायिक सुधार को लेकर बहस चल रही है। यह एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा है, जिसने दो साल से अधिक समय से आबादी को भी बुरी तरह से विभाजित कर दिया है।

ये भी पढ़ें:गर्लफ्रेंड बनी ट्रैकर, कैसे सबसे खूंखार ड्रग लॉर्ड तक पहुंची मेक्सिको की सेना?
ये भी पढ़ें:ईरान से युद्ध नहीं लड़ना चाहते अमेरिकी जनरल केन? रिपोर्टों पर भड़के ट्रंप
ये भी पढ़ें:खेल करेगा तो ज्यादा टैरिफ; सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रंप का नया वार्निंग

जनवरी 2025 में अमित के न्यायालय के प्रमुख चुने जाने के बाद, न्याय मंत्री यारिव लेविन ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनके अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है और उनसे मिलने या उन्हें न्यायालय के प्रमुख के रूप में संबोधित करने से भी इनकार कर दिया है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Israel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।