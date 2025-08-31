PM Modi viral Welcome in China Celebrates with Indian Music Performance Watch video पीएम मोदी की शान में चीन ने सुनाया भारतीय संगीत, ऐसा भव्य स्वागत; देखें वीडियो, International Hindi News - Hindustan
पीएम मोदी की शान में चीन ने सुनाया भारतीय संगीत, ऐसा भव्य स्वागत; देखें वीडियो

पीएम मोदी का चीन में भव्य स्वागत हुआ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री की शान में चीनी कलाकार भारतीय संगीत बजा रहे हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 01:42 PM
चीन में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक मुलाकात हुई। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ के मद्देनजर इसे अहम माना जा रहा है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलएसी में तनाव के बीच यह रिश्तों का नया दौर है। पीएम मोदी का चीन में भव्य स्वागत हुआ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के चीन दौरे को भारत के नजरिए से महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी की शान में चीनी कलाकार भारतीय संगीत बजा रहे हैं।

पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम मोदी के चीन में भव्य स्वागत का वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “भारत की संस्कृति और सभ्यता की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत की कला और परंपराएं वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रही हैं। चीन की धरती पर भारतीय संगीत की मधुर धुन इसका सजीव प्रमाण है।”

वीडियो में चीनी कलाकार भारत के सांस्कृतिक संगीत की सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं और उनके पास खड़े पीएम मोदी बहुत ध्यान से उसे सुन रहे हैं। पीएम मोदी के पीछे अन्य लोग भी कलाकारों द्वारा बजाए जा रही धुन का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं।

पीएम मोदी और जिनपिंग में क्या हुई बात

प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को पुन: संयोजित करने के लिए व्यापक वार्ता की। वहीं, जिनपिंग ने भी जोर दिया कि भारत और चीन को एक अच्छे पड़ोसी की तरह साथ रहना चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि सैनिकों के पीछे हटने के बाद सीमा पर शांति एवं स्थिरता कायम है। चीन के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग से 2.8 अरब लोगों के कल्याण जुड़े हैं। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं। शंघाई सहयोग संगठन की चीन की सफल अध्यक्षता के लिए जिनपिंग को बधाई।

