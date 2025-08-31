पीएम मोदी की शान में चीन ने सुनाया भारतीय संगीत, ऐसा भव्य स्वागत; देखें वीडियो

पीएम मोदी का चीन में भव्य स्वागत हुआ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री की शान में चीनी कलाकार भारतीय संगीत बजा रहे हैं।

चीन में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक मुलाकात हुई। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ के मद्देनजर इसे अहम माना जा रहा है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलएसी में तनाव के बीच यह रिश्तों का नया दौर है। पीएम मोदी का चीन में भव्य स्वागत हुआ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के चीन दौरे को भारत के नजरिए से महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी की शान में चीनी कलाकार भारतीय संगीत बजा रहे हैं।

पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम मोदी के चीन में भव्य स्वागत का वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “भारत की संस्कृति और सभ्यता की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत की कला और परंपराएं वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रही हैं। चीन की धरती पर भारतीय संगीत की मधुर धुन इसका सजीव प्रमाण है।”

वीडियो में चीनी कलाकार भारत के सांस्कृतिक संगीत की सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं और उनके पास खड़े पीएम मोदी बहुत ध्यान से उसे सुन रहे हैं। पीएम मोदी के पीछे अन्य लोग भी कलाकारों द्वारा बजाए जा रही धुन का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं।

पीएम मोदी और जिनपिंग में क्या हुई बात प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को पुन: संयोजित करने के लिए व्यापक वार्ता की। वहीं, जिनपिंग ने भी जोर दिया कि भारत और चीन को एक अच्छे पड़ोसी की तरह साथ रहना चाहिए।