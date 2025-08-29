जिनपिंग से पीएम मोदी की कितनी मुलाकात? क्या ट्रंप टैरिफ का निकलेगा कोई तोड़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन होगा। लेकिन इस सम्मेलन से इतर भी दोनों नेताओं के बीच दो द्विपक्षीय बैठकों की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन होगा। लेकिन इस सम्मेलन से इतर भी दोनों नेताओं के बीच दो द्विपक्षीय बैठकों की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इन बैठकों को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत और चीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से उपजे वैश्विक व्यापार तनाव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं।

पुतिन से भी बैठक की भी संभावना

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम को जापान से तियानजिन पहुंचेंगे। वहां वह रविवार दोपहर के आसपास राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फिर एससीओ शिखर सम्मेलन के आधिकारिक भोज में शामिल होने से पहले दोनों नेताओं की संभवतः एक और मुलाकात भी हो सकती है।



सूत्रों के अनुसार, मोदी सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उनके स्वदेश रवाना होने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की संभावना है।