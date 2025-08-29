PM Modi Prez Xi likely to meet twice on SCO summit sidelines Amid Trump Tariffs जिनपिंग से पीएम मोदी की कितनी मुलाकात? क्या ट्रंप टैरिफ का निकलेगा कोई तोड़, International Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन होगा। लेकिन इस सम्मेलन से इतर भी दोनों नेताओं के बीच दो द्विपक्षीय बैठकों की संभावना है।

Deepak भाषा, बीजिंगFri, 29 Aug 2025 08:28 PM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन होगा। लेकिन इस सम्मेलन से इतर भी दोनों नेताओं के बीच दो द्विपक्षीय बैठकों की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इन बैठकों को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत और चीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से उपजे वैश्विक व्यापार तनाव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं।

पुतिन से भी बैठक की भी संभावना
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम को जापान से तियानजिन पहुंचेंगे। वहां वह रविवार दोपहर के आसपास राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फिर एससीओ शिखर सम्मेलन के आधिकारिक भोज में शामिल होने से पहले दोनों नेताओं की संभवतः एक और मुलाकात भी हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार, मोदी सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उनके स्वदेश रवाना होने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की संभावना है।

बेहद अहम है दोनों की मुलाकात
रूसी तेल की खरीद को लेकर भारतीय वस्तुओं के आयात पर ट्रंप की ओर से लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के चलते भारत-अमेरिका संबंधों में अचानक आई गिरावट के मद्देनजर 10 सदस्यीय एससीओ का शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पिछले सात वर्षों में मोदी की पहली चीन यात्रा होगी।

