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जब नेहरू के कहने पर बीजू पटनायक ने इंडोनेशिया के पूर्व PM को बचाया, क्या था वो मिशन

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, जकार्ता
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इंडोनेशिया में हैं। मंगलवार को उन्होंने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जमकर तारीफ की। 

जब नेहरू के कहने पर बीजू पटनायक ने इंडोनेशिया के पूर्व PM को बचाया, क्या था वो मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इंडोनेशिया में हैं। मंगलवार को उन्होंने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहाकि बीजू पटनायक ने इंडोनेशिया की आजादी में काफी अहम भूमिका निभाई। इस तरह से भारत और इंडोनेशिया को करीब लाने में उनका अहम योगदान रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने एक पुरानी घटना को याद किया। इंडोनेशिया की आजादी की लड़ाई के वक्त पायलट रहे पटनायक ने इंडोनेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुतन सजरीर और उप राष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को डच नियंत्रित जावा से सुरक्षित भारत पहुंचाया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि बीजू पटनायक ने यह मिशन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर अंजाम दिया था।

दोनों देशों को लाए करीब
जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाकि दोनों देशों ने करीब-करीब एक साथ ही आजादी पाई। इंडोनेशिया 1945 में आजाद हुआ और भारत साल 1947 में। एक आजाद देश के तौर पर संप्रभुता हासिल करने के बाद भारत इंडोनेशिया के समर्थन में एक मजबूत आवाज बन गया। उन्होंने कहाकि भारत ने इंडोनेशिया के लिए यूनाइटेड नेशंस में भी आवाज उठाई। पीएम मोदी ने आगे कहाकि इस दौरान बीजू पटनायक ने जो भूमिका निभाई वह दोनों देशों को करीब लाने में काफी अहम रही।

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बीजू पटनायक ने क्या किया था
बता दें कि बीजू पटनायक को इंडोनेशिया में 1947 में देश की डच औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई के दौरान साहसी मिशन के लिए याद किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर, उन्होंने इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बचाने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन दोनों को डच सेना ने नजरबंद कर रखा था। अपनी को-पायलट पत्नी, ज्ञानवती पटनायक के साथ, उन्होंने डगलस C-47 डकोटा विमान को इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में उड़ाया। इस दौरान उन्हें धमकी भी दी गई कि विमान को गोली मार दी जाएगी। इस खतरे के बावजूद मिशन सफल रहा और दोनों नेताओं को सिंगापुर पहुंचाया गया। इसके बाद 24 जुलाई 1947 को वे नई दिल्ली पहुंचे, जिससे इंडोनेशिया की स्वतंत्रता आंदोलन पर दुनिया का ध्यान गया।

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रविंद्रनाथ टैगोर को भी किया याद
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद किया। उन्होंने कहाकि दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की 100वीं वर्षगांठ भी बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्र-निर्माण के शानदार सफर में दूरदर्शी शिक्षाविद और वहां के पहले शिक्षा मंत्री की हजर देवान्तारा का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी ने कहाकि उनकी शिक्षा संबंधी सोच पर गुरुदेव टैगोर के विचारों का गहरा असर था। इस साझा बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए, भारत और इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति के टैगोर-देवान्तारा वर्ष के तौर पर मनाएंगे।

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पीएम मोदी का भव्य स्वागत
मोदी सोमवार को जकार्ता पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यह तीन देशों के उनके दौरे का पहला चरण है। वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड का भी दौरा करेंगे। इस यात्रा का मकसद 2018 की भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत व्यापार, सुरक्षा और दुर्लभ खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। अपने मीडिया बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने बातचीत और कूटनीति के जरिए वैश्विक उथल-पुथल से निपटने की अपनी अपील दोहराई और फिलीस्तीन मुद्दे पर ‘द्वि-राष्ट्र समाधान’ के लिए नई दिल्ली के समर्थन पर जोर दिया।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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