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न्यूजीलैंड PM ने पहली भारत यात्रा में देखी गरीबी, पीएम मोदी के सामने किया जिक्र, बोले- सिक्कों में…

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में न्यूजीलैंड पीएम ने अपनी पहली भारत यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे जब वह 1990 के दशक में भारत आए थे, तो यहां पर लोगों को सिक्कों में सैलरी दी जाती थी। पिछले कुछ समय में भारत की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है।

न्यूजीलैंड PM ने पहली भारत यात्रा में देखी गरीबी, पीएम मोदी के सामने किया जिक्र, बोले- सिक्कों में…

PM Modi New Zealand: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच रक्षा, उद्योग से जुड़े कई समझौते होने वाले हैं। इससे पहले दोनों प्रधानमंत्रियों ने लोगों को संबोधित किया और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर अपनी राय रखी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम मोदी के सामने ही अपनी पहली भारत यात्रा का जिक्र किया और 1990 के दशक से भारत और अब के भारत में आए बदलावों के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को बधाई दी।

न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने 1990 के दशक की अपनी भारत यात्रा और उस दौरान देखी गरीबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह उस समय पर हिन्दुस्तान यूनीलीवर के साथ काम कर रहे थे। तब उन्हें भारत जाने का मौका मिला था। उन्होंने कहा, "मैं पहली बार जब भारत गया था, उस वक्त मेरी उम्र करीब 25 वर्ष थी। मैं यूनिलीवर नामक कंपनी में काम करता था। मैं 1990 के दशक में वहां गया था। उस वक्त मजदूरों को सिक्कों में सैलरी मिलती थी। लेकिन आज भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।"

भारत ने करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला- न्यूजीलैंड पीएम

न्यूजीलैंड पीएम ने भारत की आर्थिक तरक्की और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में ही भारत ने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो कि अपने आप में बेहतरीन बात है। उन्होंने कहा, "भारत ने पिछले कुछ सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आज भारत में 44 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में हैं। दशक के अंत में यह संख्या करीब 25 करोड़ हो जाएगी। यह बेहतरीन है।"

ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था पीएम मोदी की भव्य स्वागत

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेशी दौरे पर गए हुए हैं। सबसे पहले वह इंडोनेशिया पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। यहां पर दोनों देशों के बीच बेहतरीन चर्चा हुई और रक्षा, निवेश के क्षेत्र में कई समझौते हुए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पीएम मोदी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और वहां पर उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष ने जमकर उनकी तारीफ की। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया।

ऑस्ट्रेलिया यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 साल बाद न्यूजीलैंड यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए स्वयं उनके न्यूजीलैंड समकक्ष पहुंचे थे। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार संबंध व्यापार, रक्षा, इनोवेशन और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेंगे।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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