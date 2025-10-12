गाजा शांति सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को बुलावा, ट्रंप और सीसी की अध्यक्षता में होगी बैठक
PM Modi invited to Gaza peace conference: मिस्र में आयोजित होने वाले गाजा शांति सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। हालांकि, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह वहां जाएंगे।
Gaza peace conference: गाजा में पिछले दो साल से जारी संघर्ष अब शांति में बदलता नजर आ रहा है। सीजफायल लागू होने की प्रक्रिया का पूरा खाका तैयार करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब मिस्त्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से इस समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी में हैं। मिस्त्र के शर्म अल शेख में सोमवार 13 अक्तूबर को होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिधित्व करने के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह शामिल होंगे। गौरतलब है कि यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की संयुक्त अध्यक्षता में होगा।
इस सम्मेलन के लिए उत्साहित मिस्त्र के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि इसमें 20 से अधिक देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में भी इस निमंत्रण की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि गाजा में शांति में लिए आयोजित होने वाले सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। हालांकि, उनकी जगह पर विदेश राज्य मंत्री वहां भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इस शिखर सम्मलेन का उद्देश्य हमास और इजरायल के बीच हाल में ही हुए युद्ध विराम को और भी ज्यादा मजबूत करना है। इसके तहत मध्य-पूर्व में दीर्घकालिक शांति की स्थापना की संभावना बनेगी। मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, “शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करना, क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के प्रयासों को बढ़ाना और सुरक्षा के एक नए चरण की शुरुआत करना है।”
एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इस सम्मेलन के लिए कई देशों के प्रमुखों को बुलावा भेजा गया है। इन देशों की लिस्ट में स्पेन, जापान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, हंगरी, भारत, अल सल्वाडोर, साइप्रस, ग्रीस, बहरीन, कुवैत और कनाडा सहित अमेरिका के तमाम रणनीतिक साझेदार देश शामिल हैं। इसके अलावा ईरान को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि इजरायल इस वार्ता में भाग नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी और अफगान तालिबान के साथ जंग में उलझे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ गाजा में युद्धविराम के लिए जा रहे हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।