2+6=? इंडोनेशिया में PM मोदी क्यों सिखाने लगे गणित, बताया नंबर 8 का खास कनेक्शन
इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब भारत के 140 करोड़ और इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक मिलकर विकास में लिए आगे बढ़ेंगे तो दुनिया इतिहास बनते हुए देखेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इंडोनेशिया में हैं। यहां दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौते और कूटनीतिक चर्चाओं के बीच मंगलवार को पीएम मोदी और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति एक खास नंबर का जिक्र कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। यह नंबर है- 8। पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने 8 का जिक्र किया और बताया कि यह अंक उनके लिए बहुत खास है। इसके बाद पीएम मोदी ने इसका भारत से भी कनेक्शन जोड़ दिया।
पीएम मोदी और सुबियांतो यहां प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस बीच पीएम मोदी के मंच संभालने से पहले राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए अपने जीवन में नंबर 8 के महत्व का खुलासा किया था। उन्होंने कहा, “नियति ने मुझे इंडोनेशिया का आठवां राष्ट्रपति बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, 8 मेरा लकी नंबर है। मेरे पूरे करियर में यह नंबर बार-बार मेरे सामने आता रहा है। मैं सातवां राष्ट्रपति बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को मंजूर था कि मैं आठवां बनूं।”
पीएम मोदी ने जोड़ा कनेक्शन
इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंच संभाला, तो उन्होंने राष्ट्रपति सुबियांतो के इसी लकी नंबर 8 को भारत और उनकी दोस्ती से जोड़कर एक गजब का कनेक्शन बिठाया। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए पूछा, "भारत ने पिछले साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाया था। 2+6 कितना होता है?" पीएम मोदी के यह पूछते ही पूरा वेन्यू तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। बता दें कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जनवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित भारत के भव्य गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के जन्मदिन की तारीख को भी इससे जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा, “और मेरे दोस्त का जन्मदिन भी 17 को आता है। 1+7 कितना हुआ?”
मुझमें भारतीय DNA है- राष्ट्रपति प्रबोवो
इससे पहले राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मंच से एक और खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके भीतर भारतीय DNA है। सुबियांतो ने हंसते हुए बताया, “जनवरी 2025 में भारत की अपनी राजकीय यात्रा पर जाने से ठीक पहले मैंने एक जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराया था, जिससे पता चला कि मेरे भीतर भारतीय DNA है।”
उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संगीत पर उनके कदम थिरकते लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, "यही वजह है कि जब भी मैं कोई संगीत, खासकर भारतीय संगीत सुनता हूं, तो मेरा शरीर अपने आप थिरकने लगता है। हमारे यहां किसी कार्यक्रम में मेरे सभी मंत्री और जनरल भी नाचना और गाना पसंद करते हैं। शायद उनमें से भी अधिकांश के भीतर भारतीय डीएनए है। मेरे ज्यादातर मंत्री भारतीय गाने बहुत अच्छे से गाते हैं।"
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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